أقوى تابلت بنظام أندرويد يثبت أنه معجزة تقنية بحق

أعلنت شركة RedMagic الصينية عن جهازها المرتقب RedMagic Tablet 3 Pro، والذي يُعيد تعريف مفهوم التابلت من حيث الحجم والأداء، حيث يُعتبر أول تابلت OLED مخصص للألعاب في العالم بهذا الحجم الصغير، بحسب الشركة.

ويأتي الجهاز بشاشة OLED قياس 9 بوصات بمعدل تحديث 165 هرتز وسطوع محلي يصل إلى 1600 شمعة.

وتُعد هذه الشاشة الأولى من نوعها في الصناعة التي تدعم تقنية تعتيم PWM بتردد 5280 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة ويقلل من إجهاد العين. كما تشمل تقنيات حماية إضافية من الضوء الأزرق.

أداء قوي بمعالج Snapdragon وتبريد داخلي

يستهدف RedMagic Tablet 3 Pro عشاق الألعاب بشكل مباشر، حيث تم تزويده بمعالج Snapdragon 8 Elite الأحدث من كوالكوم، مع غرفة تبخير مخصصة للتبريد، ما يعزز الأداء في الاستخدامات المكثفة ويمنع ارتفاع الحرارة. الجهاز يُقدم تجربة ألعاب احترافية مدعومة بعتاد فائق الجودة.

بطارية ضخمة وشحن سريع هو الأسرع في فئته

ورغم حجمه الصغير، إلا أن الجهاز يحتوي على بطارية سعتها 8200 مللي أمبير/الساعة تدعم شحن سريع بقدرة 80 واط.

وتؤكد الشركة أن هذا هو أسرع شحن في تابلت صغير الحجم، حيث يمكن شحن الجهاز بنسبة 50% خلال 22 دقيقة فقط.

ويتميز الجهاز كذلك بدعم ميزة "الشحن الالتفافي" (Bypass Charging)، التي تُمكن الطاقة من المرور مباشرة إلى الجهاز دون استخدام البطارية، مما يُقلل من دورات الشحن ويُطيل عمر البطارية.

تقنيات لمس متطورة وتجربة ألعاب دقيقة

ومن أجل تعزيز تجربة اللعب، يأتي الجهاز مع شريحة Synopsys S3930 للتحكم باللمس، والتي تدعم الاستخدام بالأيدي المبللة وتوفر تقنيات Hot Zone Touch لتحسين استجابة اللمس في المناطق الحساسة على الشاشة، وهي ميزة ضرورية في الألعاب التنافسية.

تصميم فريد بمروحة تبريد شفافة

يتميز RedMagic Tablet 3 Pro بتصميم لوحي بظهر مسطح هو الأول من نوعه في الصناعة، ويتضمن مروحة تبريد نشطة وشفافة بلمسة مستقبلية، وهي من تصميم RedMagic الحصري. هذا التصميم لا يُضفي طابعًا جماليًا فقط، بل يساهم أيضًا في استقرار الأداء أثناء الجلسات الطويلة.

موعد الإطلاق وخيارات الألوان

من المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن RedMagic Tablet 3 Pro في الصين بتاريخ 11 يونيو. وسيتوفر الجهاز بلونين مميزين يحملان طابعًا مستقبليًا وهما Deuterium Blade Transparent Dark Night و Deuterium Blade Transparent Silver Wingولم تُعلن الشركة بعد عن تفاصيل الأسعار الرسمية.