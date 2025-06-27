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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستبدل قلم S Pen ببطارية أكبر.. كيف تكون النتيجة؟

سامسونج
سامسونج

أعلنت سامسونج في وقت سابق من هذا العام عن قرارها بإزالة ميزة البلوتوث من قلم S Pen المرفق مع هاتف Galaxy S25 Ultra، ما أثار بعض الجدل بين المستخدمين.

 والآن، تشير تسريبات جديدة إلى أن الشركة قد تقدم على خطوة أكثر جرأة في العام المقبل، عبر إزالة القلم بالكامل من طراز Galaxy S26 Ultra، وهو ما يبدو أنه يثير ترددًا كبيرًا داخل الشركة نفسها.

استبدال القلم بمساحة بطارية أكبر

وفقًا لمحادثة مقتضبة نُشرت عبر مصدر كوري مُترجم، تخطط سامسونج لإلغاء قلم S Pen من الهاتف الرائد القادم واستغلال المساحة الفارغة لإضافة بطارية أكبر، وهي ميزة لطالما طالب بها المستخدمون لتحسين عمر البطارية، خاصة في الهواتف ذات الأداء العالي والشاشات الكبيرة.

ورغم ذلك، لا تزال الشركة منقسمة داخليًا حول القرار، خوفًا من رد فعل سلبي من جمهورها المخلص. فوجود القلم لطالما كان عنصرًا مميزًا في هواتف سلسلة "Ultra"، وتخلّي الشركة عنه قد يُفقدها بعضًا من جمهورها الذي يرى في القلم أداة إنتاجية لا غنى عنها.

الدفاع عن خطوة إزالة البلوتوث

بررت سامسونج في وقت سابق قرارها بإلغاء ميزة البلوتوث من قلم S Pen، مشيرة إلى أن عددًا قليلًا من المستخدمين يستفيدون فعليًا من هذه الوظيفة، إلا أن الردود السلبية على الإنترنت كانت واضحة. وبالتالي، من المتوقع أن يكون رد الفعل على إلغاء القلم بالكامل أكثر حدة، وقد يؤثر سلبًا على صورة هواتف Galaxy الرائدة.

البطارية مقابل الابتكار

في الوقت الذي يطالب فيه البعض بتحسين عمر البطارية، يرى آخرون أن سامسونج يجب أن تبحث عن حلول تقنية مثل اعتماد تقنيات بطاريات أكثر كثافة بدلاً من التضحية بميزات أيقونية. 

كما أن الاتجاه العام لدى الشركات المصنعة للهواتف، بما فيها سامسونج وآبل، يركز مؤخرًا على تقليل سماكة الأجهزة كما في Galaxy S25 Edge وiPhone 17 Air، على حساب الوظائف العملية، وهو توجه قد لا يلقى ترحيبًا واسعًا بين المستخدمين المهتمين بالإنتاجية.

خسارة ميزة أيقونية في عالم الهواتف الذكية

من المعروف أن سامسونج تملك العلامة التجارية الأقوى عندما يتعلق الأمر بالهواتف المزودة بقلم ذكي، حيث لا يوجد منافس مباشر على نفس المستوى في السوق باستثناء محاولات محدودة مثل Moto G Stylus. 

لذا، فإن قرار إلغاء القلم قد يعني فقدان ميزة رئيسية لا تعوض، مقابل فائدة مشكوك في تأثيرها الفعلي مثل زيادة طفيفة في سعة البطارية.

الجدير بالذكر أن سامسونج لم تحسم قرارها بعد، لكن الجدل حول هذه الخطوة يعكس الصراع بين الرغبة في تقديم تصميم أنحف وأداء بطارية أفضل، وبين الحفاظ على الابتكار والهوية المميزة لسلسلة Galaxy Ultra.

سامسونج Galaxy S25 Ultra Galaxy

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