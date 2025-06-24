في مفاجأة لعشاق سامسونج.. Galaxy S27 Ultra يفقد ميزة أساسية

بدأت التسريبات تتكشف حول هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S27 Ultra، حيث كشفت مصادر موثوقة عن احتمال فقدانه لميزة أساسية طالما ارتبط بها مستخدمو الفئة العليا من هواتف سامسونج.

وفقًا للمسرب الصيني Setsuna Digital، تفكر سامسونج بجدية في الاستغناء عن قلم S Pen المدمج داخل هيكل الجهاز، وهو ما يمثل تغييرًا جذريًا مقارنة بالإصدارات السابقة من سلسلة Ultra التي تميزت بدعم القلم المدمج.

قلم S Pen

تأتي هذه الخطوة بعد ملاحظات من سامسونج بأن المستخدمين الأكثر ولاءً لقلم S Pen يفضلون استخدامه على الأجهزة اللوحية بدلاً من الهواتف الذكية، ما دفع الشركة لإعادة تقييم استراتيجيتها بشأن دمج القلم في هواتفها الرائدة.

وبدلًا من تضمين القلم داخل الهاتف، تشير التسريبات إلى أن Galaxy S27 Ultra قد يعتمد على قلم خارجي يُباع بشكل منفصل، على غرار ما حدث مع هاتف Galaxy S21 Ultra في السابق.

سلسلة S

لا يقتصر هذا التغيير على سلسلة S فقط، بل يشمل أيضًا هواتف Galaxy Z Fold7 القابلة للطي، حيث ألغت سامسونج تطوير قلم S Pen خاص بهذه الأجهزة بعد مواجهة تحديات في عملية التصنيع.

من جهة أخرى، تشير التقارير إلى أن سامسونج تخطط لتقليل عدد كاميرات الهاتف في إصدار Ultra القادم مقارنة بالإصدارات السابقة، حيث من المتوقع أن يأتي مع إعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية بدلاً من عدد أكبر كما في السابق، ما قد يعكس توجه الشركة نحو تبسيط التصميم والتركيز على جودة العدسات المستخدمة.

في ظل هذه التغييرات، يبقى السؤال حول كيفية استقبال المستخدمين لهذه المفاجأة، خصوصًا أن قلم S Pen كان أحد أبرز مميزات سلسلة Galaxy Ultra التي تميزت بها سامسونج في سوق الهواتف الذكية الراقية.