قائمة الهواتف المؤهلة لآخر تحديث من سامسونج One UI 8 الجديد.. هل موبايلك من بينها؟

تعد واجهة سامسونج الرئيسية القادمة لنظام أندرويد One UI 8 المبنية على أندرويد 16 ، في طريقها إلى مجموعة واسعة من أجهزة جالاكسي. ووفقًا لتسريب جديد، قد يبدأ طرح البرنامج التجريبي في وقت لاحق من هذا الشهر، بدءًا من سلسلة هواتف S24 والهواتف القابلة للطي من الجيل السادس.

تحديث Samsung One UI 8

في حين لم تؤكد سامسونج إطلاقها بعد، إلا أنها ستتبع نهجها المعتاد بإطلاق النسخة التجريبية على أحدث أجهزتها وتشير التسريبات إلى أن هواتف S24 الثلاثة ستكون أول من يحصل على هذه الميزة، تليها مباشرةً أحدث الهواتف القابلة للطي.

الإصدار التجريبي الأول من One UI 8

على الجانب الآخر ستحصل كلا من سلسلة هواتف Galaxy S22 والهواتف القابلة للطي من الجيل الرابع على الإصدار التجريبي الأول من One UI 8 بحلول أوائل يوليو وبحلول أواخر يونيو أو أوائل يوليو، من المتوقع أن تُوسّع سامسونج نطاق الوصول التجريبي لسلسلة هواتف Galaxy S23، إلى جانب هاتفي Z Fold5 وZ Flip5.

كما أن الهواتف الرائدة لعام 2022 مثل سلسلة هواتف S22 وZ Fold4 وZ Flip4 تعد على وشك الحصول على التحديث، على الرغم أنها قد تتلقاه لاحقًا في أوائل يوليو. ومع اقتراب موعد انتهاء دعم برامج هذه الطرازات، فمن المرجح أن يكون هذا هو إصدار أندرويد الرئيسي الأخير أو قبل الأخير.

هواتف سامسونج جالاكسي S22 ألترا فرونت



من المتوقع أن يجلب One UI 8 رسوم متحركة أكثر سلاسة، لواجهة المستخدم ومن المرجح أن تعرض العلامة التجارية التحديث رسميًا خلال حدث إطلاق Galaxy Z Fold7 و Flip7 في يوليو.

لم تُعلن سامسونج رسميًا عن أي شيء بعد، ولكن بناءً على التوجهات السابقة، من المرجح أن تُطرح النسخة التجريبية عبر تطبيق Samsung Members في مناطق محددة.