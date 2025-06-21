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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

سامسونج تعلن عن One UI 8 .. التحديث الكبير يصل هذا الصيف قبل الموعد المعتاد

One UI 8
One UI 8
احمد الشريف

في خطوة مفاجئة وغير معتادة، أعلنت سامسونج أن واجهتها الجديدة One UI 8، والمبنية على نظام التشغيل Android 16، ستصل لمستخدمي هواتف Galaxy هذا الصيف، وتحديدًا في يوليو 2025، بدلاً من فترة الإطلاق المعتادة في الخريف. 

يمثل هذا التغيير تسريعًا كبيرًا في دورة التحديثات الخاصة بالشركة، ويهدف إلى مواكبة جدول جوجل الزمني لإصدارات أندرويد.

جدير بالذكر أن الإصدار السابق One UI 7 شهد تأخيرًا كبيرًا، إذ أُطلق رسميًا في أبريل 2025 بعد انتظار دام لأشهر. أما One UI 6 فقد تم إطلاقه في أكتوبر 2023، وهو ما يجعل التحديث الجديد خطوة غير مسبوقة من حيث توقيت الإطلاق.

برنامج One UI 8 التجريبي: انطلاقة مبكرة ومفاجئة

أطلقت سامسونج برنامج البيتا الخاص بـ One UI 8 في 28 مايو 2025، وبدأ أولًا مع هواتف Galaxy S25، S25+، وS25 Ultra في دول مثل ألمانيا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. لاحقًا، تم توسيع البرنامج ليشمل كل من الهند وبولندا.

التسجيل في البرنامج متاح عبر تطبيق Samsung Members باستخدام الطريقة الجديدة التي أعلنت عنها سامسونج، وبدون أي إعلان رسمي كبير، ما فاجأ المستخدمين الذين فوجئوا بوصول التحديث على أجهزتهم.

وكما هو معتاد، بدأت سامسونج بتوفير التحديث أولًا لأحدث هواتفها الرائدة، ومن المتوقع أن توسع البرنامج ليشمل لاحقًا طرازات أخرى، مثل Galaxy Watch 7 وWatch Ultra.

الأجهزة المؤهلة للحصول على One UI 8 

رغم عدم صدور قائمة رسمية بالأجهزة المؤهلة للتحديث، فإن سياسة سامسونج الحالية والتي تتضمن ما يصل إلى 7 سنوات من تحديثات النظام لبعض الأجهزة الرائدة، تساعد على التنبؤ بالأجهزة التي ستحصل على One UI 8.

هواتف Galaxy S:

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra

Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE

Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra

سلسلة Galaxy Z القابلة للطي:

Galaxy Z Fold7 / Z Flip7 (سيتم إطلاقهما مسبقًا بنظام One UI 8)

Galaxy Z Fold6 / Z Flip6

Galaxy Z Fold5 / Z Flip5

Galaxy Z Fold4 / Z Flip4

أجهزة Galaxy Tab اللوحية:

Galaxy Tab S10+ / Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra

Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra

الهواتف المتوسطة:

Galaxy A55

Galaxy A35

أما الهواتف الأقدم مثل سلسلة Galaxy S21، فقد لا تحصل على One UI 8 بسبب انتهاء فترة دعم التحديثات البالغة 4 سنوات قبل إصدار النظام الجديد.

تزامن الإطلاق مع أجهزة سامسونج القابلة للطي القادمة

من المقرر أن يتم الكشف عن Galaxy Z Fold7 وZ Flip7 خلال يوليو 2025، وسيكونان أول أجهزة سامسونج التي تُطلق مباشرةً بنظام Android 16 وواجهة One UI 8. 

هذا التزامن مع إطلاق الواجهة الجديدة يعكس توجهًا استراتيجيًا جديدًا من سامسونج لتسريع دورة التحديثات وتقديم تجربة موحدة عند الإطلاق.

One UI 8 Android 16 سامسونج

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