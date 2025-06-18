سامسونج تواصل اختبار بطاريات جديدة رغم غياب التحديثات الواضحة بسلسلة Galaxy

رغم أن سامسونج لعبت دورًا كبيرًا في دفع حدود الابتكار في الهواتف الذكية، خاصة في مجالات مثل تقنيات الشاشات المتقدمة وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الأسرع والأكثر كفاءة، إلا أن مجال البطاريات لا يزال متأخرًا نسبيًا.

لا تزال معظم هواتف Galaxy، بما في ذلك الطراز الأحدث Galaxy S25 Edge، تعتمد على تقنية بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية دون تحسينات جوهرية في كثافة الطاقة أو سرعة الشحن.

أبحاث وتطوير مستمرة خلف الكواليس

تقرير جديد من الحساب المتخصص @PandaFlashPro كشف أن سامسونج لا تزال تعمل بنشاط على اختبار تقنيات بطاريات جديدة داخليًا.

ووفقًا للتقرير، تركّز الشركة على تطوير تركيبات كيميائية جديدة للبطاريات بهدف تحسين الأداء وزيادة عمر البطارية، لكنها تتّبع ما وصفه المسرب بـ"الطريق الأطول والأكثر أمانًا" نحو الابتكار.

هذا يعني أن سامسونج تفضل التمهل والتأكد من كل الجوانب المتعلقة بالسلامة والأداء قبل اعتماد أي تغيير كبير في تكنولوجيا البطاريات بهواتفها.

غياب بطاريات السيليكون-كربون عن سلسلة S25

قد يُفسر هذا النهج الحذر سبب عدم اعتماد سامسونج لتقنية بطاريات السيليكون-كربون في سلسلة Galaxy S25، رغم أن شركات منافسة مثل شاومي وOnePlus بدأت بالفعل باستخدام هذه التقنية في هواتفها الرائدة.

للتوضيح، تعتمد بطاريات السيليكون-كربون على استبدال الأنود التقليدي المصنوع من الجرافيت بمزيج من السيليكون والكربون، ما يسمح بكثافة طاقة أعلى وتصميمات أنحف للأجهزة.

لماذا تتجنب سامسونج هذه التقنية حاليًا؟

رغم مزاياها، تواجه بطاريات السيليكون-كربون تحديات متعلقة بالمتانة. فالتوسع الطبيعي لعنصر السيليكون خلال دورات الشحن والتفريغ يؤثر سلبًا على عمر البطارية. وهذا يتعارض مع فلسفة سامسونج الحالية، التي تركز على الموثوقية طويلة الأمد.

ومع تقديم سامسونج لفترة دعم برمجي تصل إلى سبع سنوات لهواتفها الرائدة، أصبحت الحاجة لبطاريات تدوم طوال هذه المدة أمرًا بالغ الأهمية.

الدروس المستفادة من حادثة Galaxy Note 7

لا تزال سامسونج تتحلى بالحذر الشديد عند التعامل مع تقنيات البطاريات الجديدة، وذلك نتيجة للذكرى المؤلمة المرتبطة بحادثة انفجار بطاريات Galaxy Note 7، التي اضطرت الشركة إلى سحب الهاتف من الأسواق.

شكّل هذا الحدث نقطة تحول في استراتيجية سامسونج المتعلقة بسلامة البطاريات.

البطاريات الجديدة في الأجهزة القابلة للطي

رغم التردد في تطبيق تقنية السيليكون-كربون في سلسلة Galaxy S، إلا أن تقريرًا حديثًا أفاد بأن سامسونج تخطط لاستخدام هذه البطاريات في أول هاتف ثلاثي الطي من إنتاجها، ما يشير إلى أن الشركة ما زالت تحتفظ بالتقنية لمشاريع مستقبلية واعدة.