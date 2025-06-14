سامسونج تواصل إنتاج هواتف متشابهة لأسواق مختلفة… لماذا هذا التكرار؟

تواصل شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية الاقتصادية والمتوسطة، من خلال استراتيجية تسويقية تعتمد على إطلاق هواتف متشابهة بأسماء مختلفة في أسواق متعددة.

ويبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة إلى حد ما، إذ تستعد سامسونج لإطلاق هاتف جديد يحمل اسم Galaxy F36 5G، والذي ظهر مؤخرًا على قاعدة بيانات منصة Google Play Console.

تصميم مألوف ومواصفات متواضعة

الصورة المسربة على المنصة رغم صغر حجمها كشفت بعض ملامح تصميم الهاتف، الذي لا يبدو مميزًا عن باقي هواتف الفئة الاقتصادية. يأتي Galaxy F36 5G بثلاث كاميرات خلفية مرتبة بشكل عمودي داخل وحدة كاميرات بتصميم 2+1، إلى جانب فلاش LED على الجهة اليمنى.

من أبرز ما يلفت الانتباه في التصميم هو الشاشة الكبيرة والحواف النحيفة نسبيًا، بالإضافة إلى النوتش الصغير على شكل قطرة ماء في الأعلى الذي يحتوي على الكاميرا الأمامية.

أما على صعيد المواصفات، فيأتي الهاتف بمعالج Exynos 1380 الذي أُطلق قبل عامين، ويُرافقه 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

كما يأتي بشاشة بدقة +FHD (2340×1080 بكسل) وكثافة بكسلات تبلغ 450ppi، بينما لم يتم الكشف بعد عن حجم أو نوع اللوحة المستخدمة.

نظام تشغيل حديث ودعم طويل للتحديثات

من المتوقع أن يعمل الهاتف مباشرة بنظام التشغيل Android 15، مع استمرار سامسونج في تقديم دعم طويل المدى لهذا الطراز، على غرار ما فعلته مع Galaxy F16 5G الذي أطلقته في مارس الماضي، حيث تقدم ما بين خمس إلى ست سنوات من التحديثات للنظام.

إصدارات أخرى من الهاتف تحت أسماء مختلفة

من غير المرجح أن يكون Galaxy F36 5G نسخة مباشرة من أي هاتف سابق من سامسونج، على الأقل استنادًا إلى المعلومات المتاحة حاليًا.

ومع ذلك، تشير بيانات Google Play Console إلى وجود نسختين أخريين من الهاتف المرتقب، تحملان اسم Galaxy M36 5G وGalaxy Jump 4، ومن المتوقع إطلاقهما قريبًا في أسواق مختلفة.

وفقًا للتقارير، قد يتم طرح Galaxy M36 5G في الهند قبل نهاية الشهر الحالي، بينما يُرجّح أن يكون Galaxy Jump 4 نسخة مخصصة للسوق الكوري الجنوبي.