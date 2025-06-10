سامسونج تحذر .. الحسابات غير النشطة منذ عامين يتم حذفها نهائيا

إذا كنت تمتلك حسابًا على سامسونج ولم تقم بتسجيل الدخول إليه خلال آخر 24 شهرًا، فاحرص على فتحه قبل 31 يوليو 2025.

فقد أعلنت شركة سامسونج رسميًا أنها ستبدأ في حذف الحسابات التي ظلت خاملة لمدة عامين أو أكثر، ابتداءً من هذا التاريخ، في خطوة تهدف إلى حماية بيانات المستخدمين المتروكة دون نشاط لفترات طويلة.

الحذف نهائي وغير قابل للاسترجاع

الشركة أوضحت أن الحسابات التي تُصنّف بأنها غير نشطة بحلول نهاية يوليو سيتم اعتبارها غير قابلة للاسترداد، وستُحذف بشكل دائم من خوادم سامسونج ، بما في ذلك جميع البيانات والمحتوى المخزن داخلها.

لذلك، إذا كان لديك حساب لم تفتحه منذ عامين، ما عليك سوى تسجيل الدخول مرة واحدة قبل نهاية الشهر لتجنّب خسارته.

تنبيهات عبر البريد الإلكتروني

سامسونغ ستقوم بإرسال تنبيه أخير عبر البريد الإلكتروني للمستخدمين المعنيين لتحذيرهم من اقتراب الموعد النهائي.

و يُعتبر هذا فرصة أخيرة للمستخدمين لمراجعة حساباتهم وتحديد ما إذا كانت تحتوي على بيانات يرغبون في الاحتفاظ بها.

السيناريو الأفضل والأسوأ

إذا كنت تتفقد حسابك على سامسونج بين الحين والآخر، فلن تحتاج إلى القلق بشأن هذا القرار. أما إذا كنت قد أهملت الحساب لفترة طويلة، فمن الأفضل أن تتصرف الآن.

تسجيل الدخول لا يستغرق أكثر من ثوانٍ معدودة، وقد يحميك من فقدان معلومات مهمة.

على غرار خطوة جوجل سابقًا

يُذكر أن غوغل اتخذت قرارًا مشابهًا قبل سنوات، حيث بدأت بحذف حسابات Gmail غير المستخدمة لمدة تتجاوز عامين، ما أدى إلى ارتباك بعض المستخدمين الذين سارعوا حينها لإنقاذ حساباتهم.

خلاصة الأمر

سامسونج لا تطلب الكثير فقط تسجيل الدخول قبل 31 يوليو 2025، وإذا وجدت أن الحساب لا يحتوي على شيء مهم، يمكنك تركه ليُحذف.

لكن إذا كان يتضمن صورًا أو ملفات أو إعدادات ترغب في الحفاظ عليها، فلا تتردد في تسجيل الدخول قبل نهاية الشهر.