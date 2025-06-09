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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موعد إطلاق هواتف سامسونج القابلة للطي ..إليك التفاصيل

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
لمياء الياسين

ستطلق شركة سامسونج هواتفها القابلة للطي من الجيل السابع - Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 و Z Flip 7 FE الذي طال انتظارها في حدث Galaxy Unpacked، والذي كان من المتوقع سابقًا أن انطلاقه في 4 يوليو 2025. وفي حين أن سامسونج لم تعلن عن التاريخ بعد، إلا أن تسريبًات أشارت إلى عدم تحديد سامسونج لموعد بعد 

هاتف Z Fold7
 

وفقًا للتسريبات تُخطط سامسونج لإعلان مُرتقب في منتصف يوليو، مما يعني أنه سيتعين علينا الانتظار قليلًا. كما توقع التسريبات التي طرأت على الهاتف القابل للطي المُشابه لـ Z Fold 6 وهي كاميرا و شاشة أكبر، وسُمك أقل، ومتانة أفضل.

أما عن تصميم الهاتف فهو يعد  أنحف بالفعل عند فتحه و طيه ويحتوي إصدار Z Fold Special Edition على بطارية بسعة 4400 مللي أمبير/ساعة، مثل بطارية Z Fold 6، ووفقًا للتكهنات، لن تكون تقنية بطارية السيليكون والكربون عالية الكثافة جزءًا من الجيل السابع من الهواتف القابلة للطي. لذا، قد يكون "التحمل الأفضل" مجرد تحسين متكرر بفضل معالج Snapdragon 8 Elite الأكثر كفاءة .
 تضمنت التسريبات أيضًا "سعرًا أعلى"، وهو أمرٌ مُخيبٌ للآمال أكثر من طول فترة الانتظار. طُرح هاتف Galaxy Z Fold 6 بسعرٍ ابتدائي 12 جيجابايت + 256 جيجابايت قدره 1899 دولارًا أمريكيًا. 

أما إصدارات 12 جيجابايت + 512 جيجابايت و12 جيجابايت + 1 تيرابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين، فقد بلغ سعرها 2019 دولارًا أمريكيًا و2259 دولارًا أمريكيًا على التوالي. ونظرًا لارتفاع أسعارها بالفعل، حتى بالنسبة لهاتفٍ قابل للطيّ يشبه الكتاب، فإن زيادة سعر التجزئة المقترح بمقدار 50 دولارًا أمريكيًا قد تُصعّب تقدير قيمة المنتج، خاصةً إذا لم يُلبِّ الهاتف التوقعات بشأن التحسينات.

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