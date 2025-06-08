الحق اشتري.. خصم هائل على ساعات سامسونج جالاكسي| إليك التفاصيل

إذا كنت تريد شراء ساعة بمواصفات رائدة وسعر معقول يمكنك التفكير في شراء ساعات سامسونج الذكية والتي تأتي بنسبة خصم تصل إلى 50% مع عرض سامسونج ديسكوفر.

يمكن للمهتمين الحصول على ساعة جالاكسي ووتش 6 كلاسيك بخصم يصل إلى 225 دولارًا أمريكيًا وبالمثل، يمكن الحصول على خصم هائل على جالاكسي ووتش ألترا وجالاكسي ووتش 7، حيث يمكنك الحصول على خصم 200 دولار أمريكي و175 دولارًا أمريكيًا على التوالي.

عروض سامسونج Galaxy Watch



ووفقا لموقع"gizmochina" يمكن للمهتمين اقتناء ساعة جالاكسي ووتش ألترا بخصم 200 دولار أمريكي بدون استبدال، وخصم 325 دولارًا أمريكيًا عند استبدال الساعات القديمة.

ميزات ساعة Galaxy Watch 7

علاوة على ذلك، تتوفر أحدث ساعة Galaxy Watch 7 بخصم 100 دولار أمريكي بدون استبدال، وخصم 175 دولارًا أمريكيًا مع الاستبدال. ويبدو أن ساعة Samsung Galaxy Watch 6 Classic تقدم خصمًا بقيمة 120 دولارًا أمريكيًا بدون استبدال، وخصمًا بقيمة 225 دولارًا أمريكيًا إذا كانت لديك ساعة قديمة ترغب في استبدالها.

ساعة ذكية بأسعار معقولة

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بأسعار معقولة، فعليك الحصول على Galaxy Watch FE بخصم 50 دولارًا دون الحاجة إلى استبدالها.

على الجانب الآخر تعد هذه العروض المميزة متوفرة على متجر Samsung.com الإلكتروني. إلى جانب الساعات الذكية، هناك خصومات مميزة على منتجات وأجهزة سامسونج الأخرى.