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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات رائدة.. سامسونج تغزو الأسواق بهاتف قابل للطي

هواتف سامسونج القابلة للطي
هواتف سامسونج القابلة للطي
لمياء الياسين

لم نبتعد كثيرًا عن إطلاق أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي. ولعل هاتف Flip 7 هو أكثر هواتف سامسونج القابلة للطي توقعًا.


صورة مسربة لهاتف Samsung Galaxy Z Flip 7

ومن المتوقع أن تُحسّن سامسونج من متانة الهاتف القابل للطي،  وربما تُعيد استخدام السيليكون المُستخدم في تصنيعه.أليكم أهم مواصفات الهاتف.


1. تصميم معدل قليلاً

إذا كنت تتوقع تغييرًا جذريًا في التصميم، فغالبًا ستصاب بخيبة أمل. سيحتفظ هاتف Galaxy Z Flip 7 بالتصميم الأساسي للطرازات السابقة، مع بعض التغييرات الملحوظة.

وبناءً على التسريبات، فإن الجهاز سيكون أطول قليلاً من Flip 6 ، حيث يبلغ طوله 166.6 ملم (مقابل 165.1 ملم) عند فتحه، على الرغم من أن السمك سيبقى دون تغيير عند 6.9 ملم.
من الناحية الجمالية، سيكون التغيير الأكبر في التصميم الخارجي فقد تتخلى سامسونج أخيرًا عن شاشة الغطاء الفريدة لتستبدلها بشاشة مستطيلة و سيؤدي هذا إلى زيادة طول الشاشة الخارجية من 3.4 بوصة إلى 4.0 بوصة، وهو ما يُعدّ أكثر ملاءمة للاستخدام.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الشاشة الداخلية القابلة للطي تغييرات طفيفة في الأبعاد، حيث ستنتقل من 6.7 بوصة إلى 6.85 بوصة.

2. العرض والمتانة

سيظل هاتف Z Flip 7 يستخدم شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2x من سامسونج، بمعدل تحديث 120 هرتز ودرجة سطوع قصوى تبلغ 2600 شمعة.

وفي المقابل، سيظل هاتف Flip 7 يفتقر إلى بعض الميزات الرائدة المتوفرة في هواتفه الرائدة. ويشمل ذلك طبقة الطلاء المضادة للانعكاس من S25 Ultra، بالإضافة إلى تقنية شاشة Pro Scaler ودعم قلم S Pen.

علاوة على ذلك، تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستُحسّن آليات المفصلات في الهاتف القابل للطي الجديد لتقليل التآكل مع مرور الوقت.

3.  تحديثات للكاميرا

على الجانب الآخر لن يأتي هاتف Flip 7 بأي تحديثات للكاميرا و تشير تسريبات متعددة إلى أنه سيُعيد استخدام مكونات هاتف Flip 6: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل. 

يُرجّح أن يتجاوز سعر   الجهاز 1000 دولار أمريكي، فإن غياب عدسة مُخصصة للتصوير المُقرب أمرٌ مُخيب للآمال. وبينما لا تُعرف الهواتف القابلة للطي بكاميراتها المُتميزة، إلا أن سامسونج لديها سنواتٌ لتُحسّن إعدادات التصوير في هاتف Flip. مع ذلك، قد نرى بعض التحسينات على صعيد البرمجيات، مع توقع ظهور أدوات تصوير جديدة مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي كجزء من واجهة One UI 8.

هواتف سامسونج هواتف سامسونج القابلة للطي هاتف Flip 7 الهاتف القابل للطي الشاشة الداخلية

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