جهاز سامسونج القابل للطي ثلاثيا يظهر في التسريبات بخبر غير سار عن البطارية

كشفت تسريبات جديدة عن هاتف Samsung Galaxy G Fold، وهو أول هاتف قابل للطي بثلاثة مفاصل من سامسونج، والذي يأتي كرد مباشر على هاتف Huawei Mate XT Ultimate Design ثلاثي الطي.

ورغم أن سعر الهاتف يُشاع أنه يتراوح بين 3000 إلى 3500 دولار، أي ما يقارب سعر هاتف هواوي المنافس بعد تحويله للعملة الأميركية، إلا أن مواصفات الجهاز قد تُصيب البعض بخيبة أمل نظرًا لكونها لا تتناسب مع هذا السعر المرتفع.

ظهور الهاتف على موقع الشهادات الصينية 3C

ظهر Galaxy G Fold مؤخرًا على موقع الشهادات الصيني 3C (China Compulsory Certificate)، وهو ما يعادل شهادات UL في الولايات المتحدة وCE في أوروبا، والتي تُعد شرطًا أساسيًا لطرح أي جهاز بالسوق الصينية.

وقد أظهر الموقع أن الهاتف يحمل رقم الطراز SM-F9680، حيث يشير الرقم "0" إلى أن هذا الطراز مخصص للسوق الصينية. وتشير التقارير إلى أن الهاتف سيتوفر فقط في السوق الكورية الجنوبية، مقر الشركة الأم، والسوق الصينية، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

قدرة شحن محدودة تقلق عشاق الأداء

أبرز ما كشفته شهادة 3C هو أن الهاتف يدعم شحنًا سلكيًا بقدرة قصوى تبلغ 25 واط فقط.

وتشير التقديرات إلى أن سامسونج قررت الحد من سرعة الشحن لتجنب ارتفاع الحرارة داخل الهاتف بسبب تصميمه فائق النحافة، وهو ما يُعيد إلى الأذهان أزمة انفجار بطاريات Galaxy Note 7.

وبالمقارنة، فإن هاتف Huawei Mate XT يتفوق بشكل واضح حيث يدعم شحنًا سلكيًا بقدرة 66 واط، وشحنًا لاسلكيًا بقدرة 50 واط.

حجم البطارية والتفوق النسبي لهواوي

التسريبات تشير إلى أن بطارية Galaxy G Fold لن تتجاوز 5000 ميلي أمبير/الساعة، مقابل بطارية 5600 ميلي أمبير/الساعة في هاتف Mate XT.

كما تتعرض سامسونج لانتقادات مستمرة، على غرار آبل، بسبب بطء سرعات الشحن مقارنة بالمنافسين، حيث يبلغ أقصى معدل شحن في هواتف Galaxy S Ultra بداية من S22 Ultra 45 واط فقط.

تفوق نسبي لهواوي في حجم الشاشة

من جهة الشاشة، تتفوق هواوي أيضًا، حيث يأتي Mate XT بشاشة قابلة للفتح بحجم 10.2 بوصة، بينما تبلغ مساحة شاشة Galaxy G Fold عند فتحها بالكامل 9.96 بوصة فقط.

معالج أقوى لصالح سامسونج بفضل Snapdragon 8 Elite

رغم هذا، تملك سامسونج ورقة قوة حاسمة في هاتفها، وهي المعالج.

فبينما تقيّد العقوبات الأميركية هواوي باستخدام معالج Kirin 9010 المصنّع بدقة 7 نانومتر، فإن Galaxy G Fold سيعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite القوي والمبني بتقنية TSMC بدقة 3 نانومتر، ما يمنحه تفوقًا ملحوظًا من حيث الأداء والكفاءة.

موعد الإطلاق المرتقب

جدير بالذكر أن هاتف Huawei Mate XT طُرح محليًا في الصين خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين من المتوقع أن تكشف سامسونج عن Galaxy G Fold قبل نهاية شهر أغسطس المقبل.