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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تنافس سامسونج.. تعرف على أفضل هواتف موتورولا لعام 2025

هواتف موتورولا
هواتف موتورولا
لمياء الياسين

تُقدّم سلسلة هواتف موتورولا إيدج هواتف ذكية رائعة بأسعار مُناسبة، بتصميمها وخيارات ألوانها المُلفتة. ولا تُشكّل سلسلة هواتف إيدج ، ولكن اختيار هاتف منها قد يكون صعبًا، خاصةً وأنّ جميعها تبدو مُتطابقة تقريبًا.

إذا لم تكن متأكدًا من الطراز الذي يجب عليك اختياره من Edge 60 و Edge 60 Pro و Edge 60 Fusion، فيمكنك قراءة السطور التالية..


التسعير والتوافر

تعد جميع هواتف موتورولا إيدج 60 الثلاثة تندرج ضمن فئة الهواتف متوسطة السعر التي تقل عن 30,000 روبية هندية. إليكم تفاصيل الأسعار:

Edge 60 (12 جيجابايت/256 جيجابايت): 25,999 روبية هندية
Edge 60 Pro (8 جيجابايت/256 جيجابايت): 29,999 روبية هندية
Edge 60 Pro (12 جيجابايت/256 جيجابايت): 33,999 روبية هندية
Edge 60 Fusion (8 جيجابايت/256 جيجابايت): 22,999 روبية هندية
Edge 60 Fusion (12 جيجابايت/256 جيجابايت): 24,999 روبية هندية

يعد الخيار الأرخص هو Edge 60 Fusion، بسعر يبدأ من 22,999 روبية هندية فقط. وإذا زدتَ السعر قليلاً، فستحصل على Edge 60 القياسي، بسعر يبدأ من 25,999 روبية هندية، ثم يأتي Edge 60 Pro، وهو الأرقى في المجموعة، بسعر يبدأ من 29,999 روبية هندية.

تصميم موتورولا إيدج 60 برو
 

تتميز هواتف Edge 60 الثلاثة بمظهر متطابق، حيث تتميز بوحدة كاميرا مربعة تندمج بسلاسة مع اللوحة الخلفية، وكاميرا سيلفي مثقوبة. جميعها حاصلة على شهادة IP68/IP69، مما يعني قدرتها على تحمل الغبار والأوساخ 

يتميز جهاز Edge 60 Fusion بلمسة نهائية من الجلد النباتي، مما يوفر إحساسًا ناعمًا ومتميزًا 

بالنسبة للشاشة، تتمتع طُرز Edge 60 الثلاثة بنفس حماية Gorilla Glass 7. جميعها مزودة بشاشات pOLED متقاربة الحجم بدقة 1220 × 2712 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 4500 شمعة.

الأداء والبرمجيات

يتوفر هاتفا موتورولا إيدج 60 وإيدج 60 فيوجن بنسختين من المعالج: معالج Dimensity 7400 للهند ومعالج Dimensity 7300 للأسواق الأخرى. كما يتميز هاتف إيدج 60 فيوجن بمعالج Dimensity 7400 في إندونيسيا. لا يوجد فرق كبير في الأداء بين هاتين الرقاقتين، لذا لا داعي للقلق.

في المقابل، يأتي هاتف Edge 60 Pro مزودًا بشريحة Dimensity 8350 Extreme الأقوى بكثير. ويُحقق نتائج مبهرة في اختبارات الأداء.


بطارية Edge 60 والشحن

يتمتع هاتفا Edge 60 وEdge 60 Fusion ببطارية أكبر سعة 5500 مللي أمبير/ساعة، مقارنةً بنسختيهما العالمية، اللتين تبلغ سعتهما 5200 مللي أمبير/ساعة. من المفترض أن تدوم البطارية ليوم واحد (على الأقل) مع الاستخدام العادي، كما أن الشحن السلكي بقوة 68 واط يُعيد شحنها بسرعة.

من ناحية أخرى، يأتي هاتف Edge 60 Pro ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، وهي تدوم لفترة أطول من هاتفي موتورولا الآخرين. كما يتميز بشحن سلكي أسرع بقوة 90 واط. بالإضافة إلى ذلك، يدعم طراز Pro الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن السلكي العكسي بقوة 5 واط.

تتميز أجهزة Edge 60 وEdge 60 Pro وEdge 60 Fusion بمكبرات صوت ستيريو وتوفر جميعها نفس ميزات الاتصال، باستثناء فرق واحد ملحوظ وهو دعم Wi-Fi 6E لجهاز Edge 60 Pro، بينما يدعم الجهازان الآخران Wi-Fi 6. 

يستفيد معيار Wi-Fi الأحدث من نطاق تردد 6 جيجاهرتز الجديد لتحسين السرعة والسعة وزمن الوصول والموثوقية، خاصةً في البيئات المزدحمة.

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