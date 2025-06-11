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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| سامسونج تغزو الأسواق بهاتف قابل للطي.. وجهاز لوحي خارق للألعاب

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

بمواصفات رائدة.. سامسونج تغزو الأسواق بهاتف قابل للطي
 

لم نبتعد كثيرًا عن إطلاق أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي. ولعل هاتف Flip 7 هو أكثر هواتف سامسونج القابلة للطي توقعًا.

ومن المتوقع أن تُحسّن سامسونج من متانة الهاتف القابل للطي،  وربما تُعيد استخدام السيليكون المُستخدم في تصنيعه.أليكم أهم مواصفات الهاتف.

جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر

تشير تسريبات جديدة إلى أن ون بلس تُجهّز جهازًا لوحيًا وهاتفًا ذكيًا مُخصصين للألعاب. 

ورغم أن الشركة معروفة بتلبية احتياجات مُحبي ألعاب الهواتف المحمولة، إلا أن هذا سيكون من أوائل أجهزتها المُخصصة للألعاب. إليكم كل ما لاتعرفينه عنه

بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باور بانك في الأسواق

أصبح الباوربنك ضرورية أثناء السفر، لكن بعض الطُرز ذات السعات الكبيرة قد تكون ضخمة وثقيلة الوزن. من ناحية أخرى أعلنت شركة أنكر عن باوربنك محمول آخر بسعة مضاعفة كما يوفرهذا الطراز لكابل USB-C مدمجًا يدعم شحنًا أسرع 
 تُضفي أنكر على الباوربنك الجديد هذا سهولة أكبر في السفر بفضل تصميمه المحمول فهو يزن 232 جرامًا فقط، وأبعاده 3.2 × 2.0 × 1.4 بوصة.

بمواصفات مذهلة وبطارية تدوم لساعات.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

كشفت شركة Truke عن أحدث إضافة إلى مجموعة سماعاتها اللاسلكية المفتوحة الأذن (OWS) في الهند. 

أطلقت الشركة سماعات Buds Infinity لتوفير تجربة صوتية فائقة مع ضمان سهولة ارتدائها طوال اليوم. 

إليكم أهم المواصفات والميزات الرئيسية وسعر الجهاز.

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أخبارا وتقارير أحدث التقنيات هواتف سامسونج هاتف القابل للطي

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