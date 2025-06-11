قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
نصيحة من دار الإفتاء لمن ينام عن صلاة الفجر
أسماء أوائل الشهادة الأزهرية الإعدادية والابتدائية في المنوفية.. صور
وفاة تاجر الذهب أحمد المسلماني بعد اعتداء شخصين عليه بالبحيرة
كنت عارفة.. أول رد من ابنة أحمد الدجوي بعد براءته من سرقة أموال جدتها
شاهد .. أطباء بيطريون ينقذون حياة قطة بعملية قيصرية في الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر

جهاز لوحي للألعاب من OnePlus
جهاز لوحي للألعاب من OnePlus
لمياء الياسين

تشير تسريبات جديدة إلى أن ون بلس تُجهّز جهازًا لوحيًا وهاتفًا ذكيًا مُخصصين للألعاب. 

ورغم أن الشركة معروفة بتلبية احتياجات مُحبي ألعاب الهواتف المحمولة، إلا أن هذا سيكون من أوائل أجهزتها المُخصصة للألعاب. إليكم كل ما لاتعرفينه عنه

هاتف وجهاز لوحي

قد يصل أول هاتف وجهاز لوحي للألعاب من OnePlus بشاشة 165 هرتز.

وتشير التسريبات إلى أن العلامة التجارية الصينية تعمل على جهاز لوحي للألعاب. 

وزعم المُسرب الشهير سمارت بيكاتشو أن جهاز ون بلس اللوحي للألعاب قيد التطوير، إلى جانب هاتف ذكي للألعاب. 

يُذكر أن هاتف ون بلس 13 الرائد تميّز بمعدل تحديث 120 هرتز، بينما كان أعلى معدل تحديث على الإطلاق هو شاشة طراز Ace 5 Ultra الجديد بمعدل تحديث 144 هرتز. 

 جهاز ون بلس باد 3

 جهاز ون بلس باد 3

في الوقت نفسه، قدّم أحدث جهاز ون بلس باد 3 أيضًا معدل تحديث 144 هرتز.

إلا أن الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المخصصة للألعاب ستحصل على شاشة أعلى بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتز. 

تجدر الإشارة إلى أن هذا لا يزال مجرد تكهنات في الوقت الحالي، لذا لا داعي للقلق بشأن هذا الخبر.

 يأتي جهازا OnePlus 13 وOnePlus Pad 3 مزودين بمعالج Snapdragon 8 Elite، وهو أحد أسرع المعالجات في أجهزة Android، كما يوفر تحسينات كبيرة في الأداء الرسومي.

بمعنى آخر، قد تحتوي هذه الأجهزة الجديدة على نفس المعالج أو أحدث وأفضل معالجات MediaTek Dimensity 9400+، مثل Ace 5 Ultra. 

بدخولها قطاع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المخصصة للألعاب، من المرجح أن تنافس OnePlus علامات تجارية عريقة أخرى في مجال الألعاب، مثل Lenovo بسلسلة Legion وRed Magic من Nubia.

جهاز لوحي للألعاب العلامة التجارية الصينية جهاز لوحي قطاع الأجهزة اللوحية الهواتف الذكية الأجهزة اللوحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

بالصور

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى فرح أمينة خليل

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد