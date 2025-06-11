جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر

تشير تسريبات جديدة إلى أن ون بلس تُجهّز جهازًا لوحيًا وهاتفًا ذكيًا مُخصصين للألعاب.

ورغم أن الشركة معروفة بتلبية احتياجات مُحبي ألعاب الهواتف المحمولة، إلا أن هذا سيكون من أوائل أجهزتها المُخصصة للألعاب. إليكم كل ما لاتعرفينه عنه

هاتف وجهاز لوحي

قد يصل أول هاتف وجهاز لوحي للألعاب من OnePlus بشاشة 165 هرتز.

وتشير التسريبات إلى أن العلامة التجارية الصينية تعمل على جهاز لوحي للألعاب.

وزعم المُسرب الشهير سمارت بيكاتشو أن جهاز ون بلس اللوحي للألعاب قيد التطوير، إلى جانب هاتف ذكي للألعاب.

يُذكر أن هاتف ون بلس 13 الرائد تميّز بمعدل تحديث 120 هرتز، بينما كان أعلى معدل تحديث على الإطلاق هو شاشة طراز Ace 5 Ultra الجديد بمعدل تحديث 144 هرتز.

جهاز ون بلس باد 3

جهاز ون بلس باد 3

في الوقت نفسه، قدّم أحدث جهاز ون بلس باد 3 أيضًا معدل تحديث 144 هرتز.

إلا أن الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المخصصة للألعاب ستحصل على شاشة أعلى بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتز.

تجدر الإشارة إلى أن هذا لا يزال مجرد تكهنات في الوقت الحالي، لذا لا داعي للقلق بشأن هذا الخبر.

يأتي جهازا OnePlus 13 وOnePlus Pad 3 مزودين بمعالج Snapdragon 8 Elite، وهو أحد أسرع المعالجات في أجهزة Android، كما يوفر تحسينات كبيرة في الأداء الرسومي.

بمعنى آخر، قد تحتوي هذه الأجهزة الجديدة على نفس المعالج أو أحدث وأفضل معالجات MediaTek Dimensity 9400+، مثل Ace 5 Ultra.

بدخولها قطاع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المخصصة للألعاب، من المرجح أن تنافس OnePlus علامات تجارية عريقة أخرى في مجال الألعاب، مثل Lenovo بسلسلة Legion وRed Magic من Nubia.