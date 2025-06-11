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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باور بانك في الأسواق

باور بنك
باور بنك
لمياء الياسين


أصبح الباوربنك ضرورية أثناء السفر، لكن بعض الطُرز ذات السعات الكبيرة قد تكون ضخمة وثقيلة الوزن. من ناحية أخرى أعلنت شركة أنكر عن باوربنك محمول آخر بسعة مضاعفة كما يوفرهذا الطراز لكابل USB-C مدمجًا يدعم شحنًا أسرع 
 تُضفي أنكر على الباوربنك الجديد هذا سهولة أكبر في السفر بفضل تصميمه المحمول فهو يزن 232 جرامًا فقط، وأبعاده 3.2 × 2.0 × 1.4 بوصة.

 يحتوي هذا الهيكل على بطارية بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة تدعم تقنيات الشحن السريع PD وQC وتقنية الشحن السريع كما يحتوي على كابل USB Type-C مدمج يوفر شحنًا يصل إلى 45 واط.

باور بانك أنكر نانو 

يعد هذا الكابل قابل للسحب لمزيد من الراحة. تزعم شركة Anker أنه قادر على شحن هاتف iPhone 16 Pro بنسبة 50% في 27 دقيقة.

 عند الشحن من منفذ USB-A، ينخفض ​​إجمالي الطاقة إلى 22.5 واط، ويمكن أن ينخفض ​​إلى 7.5 واط عند استخدام المنافذ الثلاثة.

 يستغرق شحن Anker Nano Power Bank 10K بالكامل حوالي ساعتين عبر منفذ USB-C الذي يدعم سرعة شحن 30 واط.

تصميم باوربنك Anker Nano Power Bank 10K

أعلنت الشركة عن الباوربنك الجديد في المملكة المتحدة وألمانيا بخيارات ألوان متعددة، تشمل الأخضر والأسود والأبيض. ويُطرح حاليًا في هذه الأسواق بسعر 49.99 يورو /49.99 جنيه إسترليني. ومن المرجح طرحه على نطاق أوسع في أوروبا والولايات المتحدة قريبًا

الباوربنك شركة أنكر باوربنك محمول هاتف iPhone 16 Pro شحنًا أسرع

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