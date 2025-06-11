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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات مذهلة وبطارية تدوم لساعات.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

سماعات لاسلكية
سماعات لاسلكية
لمياء الياسين

كشفت شركة Truke عن أحدث إضافة إلى مجموعة سماعاتها اللاسلكية المفتوحة الأذن (OWS) في الهند. 

أطلقت الشركة سماعات Buds Infinity لتوفير تجربة صوتية فائقة مع ضمان سهولة ارتدائها طوال اليوم. 

إليكم أهم المواصفات والميزات الرئيسية وسعر الجهاز.

مواصفات سماعات Truke Buds Infinity

تتميز سماعات Truke Buds Infinity بتصميمها اللافت، وهي مزودة بمحركات صوتية قوية من التيتانيوم بقطر 16 مم، ما يضمن جودة صوت غنية. 

يضمن تصميمها المفتوح راحةً فائقةً من خلال تثبيتها بلطف على الأذنين دون أن تسد قناة الأذن، ما يتيح للمستخدمين البقاء على دراية بالبيئة المحيطة، هذا يجعلها مناسبةً للأنشطة الخارجية.

للاستخدام المطول، توفر سماعات Buds Infinity مدة تشغيل تصل إلى 70 ساعة، شاملةً علبة الشحن. 

علاوةً على ذلك، تتميز هذه السماعات بميزة اقتران مزدوج سلس، ما يتيح الاتصال المتزامن بجهازين.

يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين الهاتف الذكي للمكالمات والكمبيوتر المحمول للاستماع إلى الموسيقى أو مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى فصل الاتصال وإعادة الاتصال.

سعر سماعات Truke Buds Infinity 

من المقرر طرح سماعات Truke Buds Infinity للبيع ابتداءً من 12 يونيو في الهند، وقد أُعلن عنها رسميًا بسعر 1499 روبية هندية. 

ستتوفر السماعات بلونين: الأسود الداكن والأزرق يمكن للعملاء شراؤها من منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية. 

في تعليقه على الإطلاق، قال بانكاج أوبادياي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تروك: “إن توسيع محفظة منتجات OWS مع سماعات Buds Infinity دليل على التزام تروك بتقديم تجارب صوتية متميزة بأسعار في متناول الجميع”. 

تجمع هذه السماعات بين أحدث التقنيات والتصميم المتقن.

سماعات سماعات Buds Infinity سماعات لاسلكية جودة صوت الهاتف الذكي الكمبيوتر المحمول سماعات Truke Buds Infinity

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