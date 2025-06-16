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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف عن ترقية جديدة لساعات Galaxy Watch.. نوم أعمق.. ولياقة أفضل.. وتعافٍ أسرع

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أعلنت شركة سامسونج عن مجموعة من الميزات الصحية الجديدة القادمة إلى ساعتها الذكية التالية، والتي يُرجّح أن تكون سلسلة Galaxy Watch 8، دون أن تسميها الشركة صراحةً. 

وتركّز الميزات الجديدة على تحسين جودة النوم، وصحة القلب، واللياقة البدنية، والتغذية، في إطار دعم المستخدمين نحو أسلوب حياة أكثر صحة.

من بين الميزات الجديدة التي كشفت عنها سامسونج:إرشادات موعد النوم (Bedtime Guidance): لتحديد أنسب وقت للنوم حسب نمط حياة المستخدم

و  التحميل الوعائي (Vascular Load): لقياس الإجهاد على الجهاز الوعائي أثناء النوم

بالاضافة إلى مدرب الجري (Running Coach): لوضع خطط تدريب ذكية تحسّن الأداء وتمنع الإصابات

علاوة على ميزة مؤشر مضادات الأكسدة (Antioxidant Index): لقياس نسبة الكاروتينات ومراقبة التقدم في التقدم الصحي ومكافحة الشيخوخة

تهدف سامسونج من خلال هذه الميزات إلى تشجيع المستخدمين على تحسين نمط حياتهم عبر تقديم تغذية راجعة فورية، وتحفيز مستمر، وتنبيهات عند وجود مؤشرات تستدعي الانتباه.

وصرّح الدكتور باك من سامسونج بأن هذه الرؤى الجديدة تهدف إلى إحداث تغييرات فعلية في نمط حياة المستخدم وإدارته لصحة جسده بشكل أكثر فاعلية.

إرشادات موعد النوم

تعتمد هذه الميزة على تحليل نمط نومك خلال الأيام الثلاثة الماضية، لتحديد "ضغط النوم" والإيقاع اليومي (الساعة البيولوجية)، واقتراح أفضل وقت للنوم يمنحك أقصى درجات الانتباه والنشاط في اليوم التالي.
كما ترسل الساعة تذكيرات للمساعدة في الالتزام بروتين نوم صحي، ما يجعلها مثالية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النوم أو تفاوت مواعيد النوم بين أيام الأسبوع والعطلات.

التحميل الوعائي أثناء النوم

تقوم الساعة الذكية بقياس مستوى الضغط على جهازك الوعائي خلال النوم، وهو النظام المسؤول عن نقل الدم والأكسجين والتغذية والتخلّص من الفضلات في الجسم.
من المفترض أن ينخفض هذا الضغط طبيعيًا أثناء النوم، لكن التقلبات الزائدة فيه قد تؤثر سلبًا على صحة القلب.
تقوم الميزة بتحليل هذا التحميل اعتمادًا على عوامل مثل النوم، والنشاط البدني، ومستويات التوتر، وتقدّم تقارير توعوية للمستخدم.

مدرب الجري الذكي

تم تصميم ميزة Running Coach لمساعدة العدّائين، خصوصًا المبتدئين، في تحسين أدائهم الرياضي دون التعرّض للإصابات. غالبًا ما يخطئ العداؤون في تقييم وتيرة تدريبهم، سواء بالمبالغة أو التقليل.

توفر الميزة إرشادات لحظية وبرامج تدريبية مخصصة تعتمد على مستوى اللياقة البدنية وأهداف المستخدم.

يكفي أن يرتدي المستخدم ساعته ويجري لمدة 12 دقيقة حتى تقوم الساعة بتحليل أدائه وتحديد مستوى الجري الخاص به بين 1 و10.

 بناءً على هذه البيانات، يحصل المستخدم على خطة تدريبية مفصّلة تناسبه سواء كان يستعد لسباق 5 كلم أو 10 كلم أو نصف ماراثون أو ماراثون كامل.
بعد الانتهاء من كل جلسة تدريب، يتم رفع المستوى وتقديم تحديات جري جديدة.

مؤشر مضادات الأكسدة

تهدف هذه الميزة إلى دعم الشيخوخة الصحية من خلال قياس الكاروتينات، وهي مضادات أكسدة طبيعية موجودة في الخضراوات والفواكه ذات اللون الأخضر والبرتقالي، ويتم تخزينها في الجلد.

يزيد التعرض لعوامل مثل الكحول، التدخين، الأشعة فوق البنفسجية، التوتر، ونقص النوم من الجذور الحرة التي تسرّع شيخوخة الجلد. 

أما مضادات الأكسدة فتلعب دورًا حاسمًا في تحييد هذه الجذور الحرة، مما يساهم في الوقاية من الأمراض وتأخير علامات الشيخوخة.

تستخدم الساعة مستشعر BioActive لقياس نسبة الكاروتينات في الجسم في غضون خمس ثوانٍ فقط، وتعرض للمستخدم نتائج تُشجّعه على تحسين عاداته اليومية. 

فعلى سبيل المثال، بعد شرب عصير الجزر، قد يلاحظ المستخدم تغيرًا إيجابيًا في المؤشر، مما يعزز التحفيز نحو نمط غذائي صحي.

التوافر والأجهزة الداعمة

أعلنت سامسونج أن هذه الميزات ستتوفر في "ساعة Galaxy القادمة"، والتي من المتوقع أن تكون Galaxy Watch 8، والمقرر إطلاقها بجانب هواتف Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 خلال الشهر المقبل.

أما ميزة Vascular Load ومؤشر مضادات الأكسدة فستكونان متوفرتين أيضًا على Galaxy Watch Ultra أو الإصدارات الأحدث، بينما ميزة Running Coach ستكون متاحة ابتداءً من Galaxy Watch 7 وما بعدها.

سامسونج شركة سامسونج Galaxy Watch 8

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