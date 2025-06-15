سامسونج لم تنسَ إطلاق Galaxy A56 في أمريكا .. تفاصيل

رغم مرور ما يقارب الثلاثة أشهر على إطلاقه عالميًا، لا يزال هاتف Samsung Galaxy A56 غائبًا عن رفوف المتاجر الأمريكية، بينما يتوفر الشقيق الأرخص Galaxy A36 بالفعل في السوق الأمريكية.

التأخير أثار استياء المستخدمين، خاصة بعدما أكدت سامسونج في مارس الماضي أن الهاتف سيصل إلى الولايات المتحدة، ولكن دون تحديد موعد دقيق.

ورغم صمت الشركة العلني منذ ذلك الحين، إلا أن العمل على الهاتف لم يتوقف في الكواليس.

فقد تم رصد تطوير البرنامج الثابت (firmware) الخاص بالنسخة الأميركية للهاتف والتي تحمل رقم الطراز SM-A566U1، ما يشير بوضوح إلى أن سامسونج لا تزال تعتزم طرح الهاتف في السوق الأميركية، حتى وإن كان الإطلاق يسير بوتيرة بطيئة.

قيمة عالية قد تؤثر على هواتف الفئة العليا

أحد التفسيرات المحتملة لهذا التأخير هو أن هاتف Galaxy A56 يقدم قيمة كبيرة مقابل السعر، لدرجة قد تجعله منافسًا مباشرًا للهاتف المرتقب من سامسونج Galaxy S24 FE.

الهاتف يأتي بسعر عالمي يبلغ 499 دولارًا، ويتميز بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Exynos 1480 بمعمارية رسوميات من AMD، بالإضافة إلى دعم خمسة أعوام من التحديثات البرمجية، هذه المواصفات تجعله منافسًا قويًا ليس فقط في الفئة المتوسطة، بل تهدد أيضًا بتقويض مبيعات سلسلة هواتف "Fan Edition" من سامسونج.

مواصفات تقنية مغرية

هاتف Galaxy A56 مزود بشاشة 6.6 بوصة بدقة 1080p من نوع AMOLED، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بسعة 5,000 مللي أمبير.

كما يوفر أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، بالإضافة إلى خمسة أعوام من التحديثات الأمنية.

وربما تكون أقوى نقاط تميّزه هو معالجه Exynos 1480، الذي يضم وحدة معالجة رسومية أقوى تقدم أداءً أفضل من الإصدارات السابقة في سلسلة A5x.

الطرح في الولايات المتحدة لا يزال قيد الانتظار

لا يزال من المتوقع أن يُطرح الهاتف في السوق الأميركية بسعر 499 دولارًا، لكن سامسونج قد تقوم بتعديله قبل الإطلاق.

ويستمر الترقب حتى تُصدر الشركة إعلانًا رسميًا بشأن موعد توفر الهاتف، خاصة أن التطوير لا يزال جاريًا، ما يشير إلى أن الإطلاق قادم لكنه سيتأخر عن الإطار الزمني الذي كان متوقعًا سابقًا.