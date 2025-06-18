قاهر سامسونج .. إليك أهم مواصفات هاتف Mate XT 2 قبل إنطلاقه

أُعلنت شركة هواوي عن هاتفها الأول Mate XT قبل فترة، مزودًا بآلية طي ثلاثية مبتكرة، لترتقي بالهواتف الذكية القابلة للطي إلى مستوى جديد. ولكن، أثيرت بعض التساؤلات حول متانته الإجمالية، نظرًا لتصميمه الفريد. والآن، يُشير تسريب جديد إلى أن الجيل القادم من Mate XT 2 قد يشهد ترقية هائلة في هذا الجانب، بفضل تقنية الزجاج المتطورة.

هاتف Huawei Mate XT 2 أصبح أقوى

وصلت أحدث المعلومات من مُسرب Weibo، Fixed Focus Digital. في المنشور، يدّعي المُسرب أن هاتف Huawei Mate XT 2 قد يحصل على نفس تقنية UFG (الزجاج فائق المرونة) المُتقدمة المُستخدمة في هاتف Samsung W25.

يُعدّ W25 نسخة مُتميزة من هاتف Galaxy Z Fold 6، وهو مُتاح حصريًا في السوق الصينية.



هاتف هواوي ميت اكس تي



يوفر هذا الغطاء الواقي للشاشة حماية أفضل من أغطية UTG وهو زجاج فائق النحافة موجود في معظم الهواتف الذكية القابلة للطي الأخرى.

في وقت سابق من هذا الشهر، جاءت العديد ن التقارير التي تتعلق بهاتف Mate XT 2 القابل للطي ثلاثيًا، والذي ادعى أنه سيظهر لأول مرة في الصين إلى جانب Mate X7 في النصف الثاني من عام 2025. وبينما لا تزال التفاصيل الدقيقة غير واضحة، قد تزود هواوي هاتف Mate XT 2 بمعالج Kirin 9020 SoC، وهو المعالج الذي يدعم أيضًا سلسلة هواتف Huawei Pura 80 .