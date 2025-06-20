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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تخطط لإطلاق 3 هواتف جديدة قبل الإعلان عن Z Fold 7 وZ Flip 7

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

قبل الإعلان المرتقب عن هواتفها القابلة للطي الرائدة Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 في 9 يوليو المقبل، تخطط شركة سامسونج  لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة تنتمي إلى فئات مختلفة هي Galaxy A وGalaxy F وGalaxy M.

وتم رصد الهواتف الثلاثة مؤخرًا في قاعدة بيانات هيئة المعايير الهندية Bureau of Indian Standards (BIS)، ما يشير إلى أن الإعلان عنها بات وشيكًا. وتحمل هذه الأجهزة أسماء رمزية وفقًا لأرقام الطرازات SM-A075F/DS وSM-E075F/DS وSM-M075F/DS، دون تأكيد الأسماء التجارية النهائية حتى الآن.

Galaxy A07: تحسينات طفيفة في الأداء وعمر البطارية

رغم غياب المعلومات حول هاتفي Galaxy F07 وGalaxy M07، إلا أن التسريبات المتوفرة عن هاتف Galaxy A07 تكشف عن كونه هاتفًا اقتصاديًا بمواصفات محدودة.

 ووفقًا للتقارير السابقة، من المنتظر أن يدعم الهاتف اتصال 4G، ويأتي بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

وسيحافظ الهاتف على شاشة PLS LCD بقياس 6.7 بوصة ودقة +HD، وهي نفس المواصفات المتوفرة في الإصدار السابق Galaxy A06. 

إلا أن التحديث البارز سيكون في سعة البطارية التي سترتفع إلى 5,500 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بسرعة 25 واط، مقارنةً ببطارية Galaxy A06 التي تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير فقط.

كاميرا مزدوجة وتحسين ملحوظ في الكاميرا الأمامية

فيما يخص الكاميرا، من المتوقع أن يبقى الهاتف الجديد على نفس التكوين الأساسي المكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، دون تغييرات كبيرة. 

ومع ذلك، ستشهد الكاميرا الأمامية تحسينًا واضحًا، حيث سترتفع دقتها من 8 إلى 16 ميجابكسل، ما سيحسن من جودة صور السيلفي بشكل ملحوظ.

أندرويد 15 كتجربة نظام تشغيل أولى وتحديثات مضمونة

جميع الهواتف الثلاثة المرتقبة ستعمل بنظام Android 15 فور خروجها من العلبة، ومن المتوقع أن تحصل على عدة تحديثات رئيسية للنظام بالإضافة إلى تحديثات أمنية مستمرة، بما يتماشى مع سياسة دعم سامسونج للأجهزة الاقتصادية.

تشابه متوقع في المواصفات بين F07 وM07 وA07

استنادًا إلى استراتيجيات سامسونج السابقة، من المحتمل أن تكون هواتف Galaxy F07 وM07 مطابقة في المواصفات لهاتف Galaxy A07، إذ درجت الشركة الكورية على إطلاق نفس الهاتف بأسماء مختلفة في السوق الهندية، لتلبية متطلبات مختلفة لدى شركات الاتصالات أو قنوات البيع بالتجزئة.

بهذه الخطوة، يبدو أن سامسونج تسعى لتعزيز وجودها في سوق الهواتف الاقتصادية، مع الحفاظ على زخمها في فئة الهواتف القابلة للطي في آنٍ واحد.

سامسونج Galaxy Z Fold 7 Galaxy Z Flip 7

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