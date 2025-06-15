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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات جديدة تكشف مفاجآت Galaxy Tab S11 و S11 Ultra قبل الإطلاق الرسمي

Galaxy Tab S11
Galaxy Tab S11

رغم أن أجهزة سامسونج اللوحية الرائدة القادمة من المتوقع أن تصدر في فصل الخريف، إلا أن العديد من التفاصيل حول جهازي Galaxy Tab S11 و Galaxy Tab S11 Ultra قد تم تسريبها مؤخرًا، خاصة بعد ظهورها على منصة Geekbench الشهيرة لقياس الأداء، مما كشف بعض المواصفات التقنية الأساسية.

تشير التقارير الأولية إلى أن سامسونج ستعتمد على معالجات MediaTek، إما Dimensity 9400 أو Dimensity 9400+، في أجهزتها اللوحية الجديدة، وهو أمر قد يثير استياء بعض محبي سامسونج المعتادين على معالجات كوالكوم في أجهزتهم الراقية.

معالج Dimensity 9400 والمنافسة مع الجيل الأحدث

أُطلق معالج Dimensity 9400 العام الماضي، ومن المتوقع أن يتفوق عليه قريبًا الجيل الأحدث Dimensity 9500، والذي سيتم الإعلان عنه قبل وصول أجهزة سامسونج اللوحية إلى السوق، مما قد يضع هذه الأجهزة في موقف تنافسي معقد.

معلومات إضافية من اختبار Geekbench

جهاز Galaxy Tab S11 العادي تم رصده على موقع Geekbench برقم الموديل SM-X736B، ويستخدم معالجًا ثماني النوى بترددات متنوعة: نواة واحدة بتردد 3.73 جيجاهرتز، ثلاث نوى بتردد 3.30 جيجاهرتز، وأربع نوى بتردد 2.40 جيجاهرتز، مع تردد أساسي 2.40 جيجاهرتز.

بالإضافة لذلك، أشار المسرب Abhishek Yadav إلى أن الجهاز مزود بوحدة معالجة رسومات Mali-G925-Immortalis، وهي نفسها المستخدمة في معالجات MediaTek الرائدة Dimensity 9400 و 9400+.

مواصفات الذاكرة والنظام والتوقعات حول النسخة Ultra

يبدو أن جهاز Galaxy Tab S11 سيأتي بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت ونظام تشغيل أندرويد 16.

 أما النسخة Ultra فيتوقع أن تحمل مواصفات محسنة بعض الشيء، لكن تفاصيل هذه التحسينات في العتاد لا تزال غير واضحة حتى الآن.

غياب نسخة Plus وتحديد نطاق الأجهزة

من المتوقع أن تكشف سامسونج عن الجهازين اللوحيين Galaxy Tab S11 و Galaxy Tab S11 Ultra في شهر سبتمبر، مع عدم وجود نسخة Plus هذا العام، حيث يبدو أن سامسونج قررت اقتصار تشكيلة أجهزتها اللوحية الرائدة على نموذجين فقط.

سامسونج Galaxy Tab S11 Galaxy Tab

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