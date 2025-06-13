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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | عطل في جوجل كلاود يوقف خدمات رقمية عالمية .. تحذير من تطبيق إسرائيلي مثبت سرا في سامسونج Galaxy A وM

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

عطل في جوجل كلاود يوقف خدمات رقمية كبرى حول العالم.. ما القصة؟
 

واجه عدد كبير من مستخدمي الخدمات الرقمية حول العالم، مساء أمس الخميس، صعوبات في الوصول إلى تطبيقات شهيرة مثل سبوتفاي وDiscord و جوجل هوم Google Home، وسط تقارير عن انقطاعات مفاجئة شملت خدمات سحابية واسعة الانتشار.

واتساب يستخدم الذكاء الاصطناعي لقراءة وتلخيص محادثاتك غير المقروءة
 

بدأ تطبيق واتساب باختبار ميزة جديدة تحمل اسم "المعالجة الخاصة Private Processing"، تهدف إلى مساعدة المستخدمين على متابعة الرسائل غير المقروءة بسرعة، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.


مايكروسوفت تطلق ميزة جديدة لمساعدتك على تحليل ما تراه بالشاشة


أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إطلاق ميزة Copilot Vision لمستخدمي نظامي ويندوز 10 و11 في الولايات المتحدة، وهي امتداد جديد لمساعدها الذكي Copilot.


تحذير من تطبيق إسرائيلي مثبت سرا في هواتف سامسونج Galaxy A وM
 

أطلقت منظمة "التبادل الاجتماعي للإعلام" SMEX، وهي منظمة غير ربحية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي في غرب آسيا وشمال إفريقيا، تحذيرا شديد اللهجة بشأن برمجيات مرتبطة بإسرائيل تم دمجها خلسة داخل هواتف سامسونج المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى تلك البرمجيات الإسرائيلية الخبيثة تمثل تهديدا خطيرا على الخصوصية والأمن الرقمي للمستخدمين.

طريقة تنزيل جميع قنوات نايل سات بتردد واحد
 

تشهد تقنيات استقبال البث الفضائي تطورا لافتا، حيث بات من الممكن الآن تحميل جميع قنوات القمر الصناعي نايل سات باستخدام تردد واحد فقط، في خطوة توصف بأنها ثورية وبسيطة في آن واحد، وتوفر على المستخدمين عناء البحث وإدخال الترددات المتعددة يدويا.


بأسعار تبدأ من 5000 جنيه.. أرخص تكييف محمول بالفريون في مصر
 

في ظل ارتفاع درجات الحرارة في مصر، تزايد الإقبال على شراء التكيفات المحمولة التي تعمل بالفريون، نظرا لفعاليتها في تبريد المساحات الصغيرة والمتوسطة، تتميز هذه الأجهزة بسهولة النقل والتركيب، مما يجعلها خيارا مثاليا للمكاتب والغرف الصغيرة.

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