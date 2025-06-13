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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تطلق ميزة جديدة لمساعدتك على تحليل ما تراه بالشاشة

مايكروسوفت
مايكروسوفت
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إطلاق ميزة Copilot Vision لمستخدمي نظامي ويندوز 10 و11 في الولايات المتحدة، وهي امتداد جديد لمساعدها الذكي Copilot.

وبحسب ما ذكره موقع “theverge”، تتيح ميزة Copilot Vision للمستخدمين مشاركة نوافذ التطبيقات أو الشاشة مع الذكاء الاصطناعي، ليقوم بمساعدتهم في تحليل المحتوى، وتقديم الإرشادات والملاحظات في الوقت الفعلي.

مايكروسوفت تطلق "Copilot Vision" لمساعدتك بالذكاء الاصطناعي على تحليل ما تراه على الشاشة

ووفقا لفريق Copilot، فإن الميزة الجديدة “تعمل كزوج إضافي من العيون، يرى ما تراه، ويتحدث معك بشأنه مباشرة، يمكنها تحليل المحتوى، وتقديم المساعدة عندما تشعر بالضياع، وتزويدك برؤى وإجابات فورية أثناء استخدامك للتطبيقات”.

تم اختبار Copilot Vision لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، وها هي مايكروسوفت تطلقها رسميا الآن بشكل مجاني داخل الولايات المتحدة، دون الحاجة للاشتراك في خدمة Copilot Pro، رغم أنها لا تزال ضمن مبادرات Copilot Labs التجريبية للذكاء الاصطناعي.

تعمل الميزة من داخل تطبيق Copilot، ويمكن تفعيلها من خلال رمز النظارات، حيث يتيح لك تحديد نافذة متصفح أو تطبيق معين تريد أن تشاركه مع الذكاء الاصطناعي بطريقة تشبه مشاركة الشاشة في اجتماعات Microsoft Teams.

وتعد هذه الميزة اختيارية بالكامل، حيث يجب على المستخدم أن يوافق صراحة على مشاركة التطبيقات مع Copilot Vision، وهي تختلف عن ميزة "Recall" المثيرة للجدل، التي تلتقط لقطات شاشة باستمرار بعد تفعيلها.

وبالرغم أن التجربة لا تزال حصرية للولايات المتحدة، ولم يتمكن الكثيرون من تجربتها بالكامل، إلا أن بعض الحاضرين في فعالية الذكرى الخمسين لتأسيس مايكروسوفت في أبريل الماضي حصلوا على معاينة حية للميزة، حيث أظهر Copilot قدرته على تسليط الضوء على أجزاء من الشاشة وتقديم توجيهات مفيدة للمستخدم.

ومن اللافت أن Copilot Vision ستكون متاحة أيضا عبر الهواتف الذكية، على نظامي iOS وأندرويد، ما يوسع نطاق استخدام هذه التقنية المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من سطح المكتب.

مايكروسوفت ويندوز 10 CoPilot الذكاء الاصطناعي

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