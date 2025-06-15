تسريب تجزئة يكشف مدى نحافة هاتف Galaxy Z Fold 7 القادم من سامسونج

تستعد شركة سامسونج للكشف عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 7، ووفقًا لتسريب جديد، فقد حصلنا على لمحة مبكرة عن التصميم الذي قد يكون الأنحف في تاريخ هذه السلسلة.

إذ تم تداول صورة يُعتقد أنها لحامل دعائي رسمي للهاتف، نُشرت لأول مرة على منتدى DogDrip الكوري وأعاد مشاركتها مستخدم على Reddit.

الصورة تُظهر حاملاً دعائيًا يُفترض أنه مخصص للمتاجر أو معارض شركات الاتصالات، ويكشف بوضوح عن هيكل أنحف للهاتف مع مفصلة أصغر حجمًا وإطار أكثر نحافة مقارنة بالإصدارات السابقة.

وعلى الرغم من أن ما يظهر في الصورة ليس الجهاز الحقيقي بل نموذجًا دعائيًا، إلا أنه يمنح نظرة واضحة على مدى التطور الذي قد تُقدمه سامسونج في تصميم الهاتف هذا العام.

تصميم هو الأنحف حتى الآن

وفقًا للتقارير الحديثة، يُتوقع أن يأتي Galaxy Z Fold 7 بسماكة تقارب 9 ملم عند طيه، وتنخفض إلى 4.5 ملم عند فتحه، ما يجعله أنحف هاتف قابل للطي تنتجه سامسونج حتى الآن.

قد يجعل هذا التحول في التصميم الهاتف أكثر قدرة على منافسة أجهزة قابلة للطي من شركات مثل Oppo وHonor، التي تميزت بنحافة أجهزتها.

ورغم أن سامسونج قد حسّنت تصميم هواتفها القابلة للطي على مدار الأجيال الماضية، إلا أنها ظلت متأخرة من حيث السماكة مقارنة بمنافسيها. لكن يبدو أن هذا العام قد يشهد تقليص الفجوة بشكل كبير.

تفاعل المستخدمين: مزيج من الحماس والترقب

ردود فعل الجمهور جاءت متباينة لكنها إيجابية في الغالب، أبدى البعض إعجابهم بالشكل الأنيق للهاتف، خصوصًا مع الحواف الرفيعة، فيما لفت آخرون إلى أن اللون الأزرق/الأرجواني الداكن الظاهر في الحامل الدعائي يمنح الهاتف مظهرًا فاخرًا.

وإذا ما طابق المنتج الفعلي هذا التصميم، فقد يصبح Galaxy Z Fold 7 الهاتف الأكثر أناقة في فئته من سامسونج.

مواصفات أخرى تم تسريبها مؤخرًا

التسريب الجديد يأتي لينضم إلى ما تم تداوله سابقًا حول الجهاز، بما في ذلك شائعات عن نسبة عرض إلى ارتفاع أوسع للشاشة، ودعم لتقنية الشحن اللاسلكي Qi2، إلى جانب ميزات كاميرا تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتشير التقارير إلى أن التسعير قد يظل قريبًا من سعر Galaxy Z Fold 6، مما يعزز فرص الجهاز في الحفاظ على جاذبيته في السوق.

الإعلان الرسمي متوقع في حدث سامسونج الصيفي

من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن Galaxy Z Fold 7 خلال حدث Unpacked الصيفي من سامسونج، والذي يُشاع أنه سيُعقد في أوائل شهر يوليو.

وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن تتواصل التسريبات وتكشف المزيد من التفاصيل حول الهاتف.

رغم أنه من المبكر الحكم على أداء الهاتف في الاستخدام الواقعي، فإن النظرة الأولية تشير إلى أن سامسونج تركز بشكل واضح هذا العام على تحسين التصميم. ويبقى السؤال: هل سيكون هذا كافيًا للتميّز في سوق مزدحم بأجهزة قابلة للطي؟