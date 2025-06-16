هل هاتفك منها.. تحديث One UI 8 يصل إلى هذه الهواتف من سلسلة Galaxy S

وصل الإصدار المستقر من أندرويد 16 قبل الموعد المحدد بكثير، ومن المتوقع أن يصل تحديث One UI 8 أيضًا، تعمل سامسونج بنشاط على تسريع إطلاقه، وقد أظهرت تحسينات واضحة في استراتيجية التواصل، وقد بدأت الشركة بالفعل برنامجها التجريبي لـ One UI 8، والإصدار المستقر قريب جدًا.

مع اقتراب موعد إصدار النسخة النهائية، قد ترغب في معرفة ما إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك مؤهلاً لتحديث One UI 8، المبني على Android 16.



هواتف مؤهلة لتحديث One UI 8

ولم تعلن شركة سامسونج عن الأجهزة التي سيتم ترقيتها إلى أحدث البرامج، ولكن لديها سياسة تحديث شفافة إلي القائمة التالية

جالاكسي S25

جالاكسي S25+

جالكسي S25 ألترا

هاتف جالكسي S25 إيدج

جالاكسي S24

جالاكسي S24+

جالكسي S24 ألترا

جالكسي S24 FE

جالاكسي S23

جالاكسي S23+

جالكسي S23 ألترا

جالكسي S23 FE

جالاكسي S22

جالاكسي S22+

جالكسي S22 ألترا

جالكسي S21 FE



فإذا كان جهازك مدرجًا في القائمة، فمن شبه المؤكد أنه سيتلقى تحديث One UI 8 عند توفره. سيحتاج مستخدمو سلسلة Galaxy S الآخرون إلى الترقية إلى طراز أحدث للحصول على أحدث الميزات والتحسينات.

ومن جانبها قد وعدت شركة سامسونج بأربعة تحديثات أندرويد لهواتف سلسلة Galaxy S21 وGalaxy S22 وGalaxy S23. مع سلسلة Galaxy S24، بدأت الشركة بتقديم سبع سنوات كاملة من تحديثات أندرويد، وهو ما ينطبق أيضًا على سلسلة Galaxy S25 وهواتف سلسلة S المستقبلية.

أما عن سبب عدم وجود هاتف Galaxy S21 FE في القائمة دون الطُرز الأخرى، فذلك لأن هواتف Galaxy S21 وS21+ وS21 Ultra صدرت بنظام Android 11، بينما وصل هاتف S21 FE لاحقًا بنظام Android 12. وبالتالي، فإن طراز FE مؤهل أيضًا للحصول على واجهة One UI 8.