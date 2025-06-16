قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن تنجحوا .. اتحاد عمال مصر يحذر المتربصين بمصر وشعبها
جرائم الاحتلال.. 33 شهيدا في غزة خلال توجههم لنقاط توزيع المساعدات
موعد التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية
وكالة الطاقة الذرية تكشف الأضرار بالمواقع النووية الإيرانية بعد هجمات الجمعة
تصدوا لـ 90% من الصـــ.ـواريــ.ـخ .. ماذا تستخدم اســـــ.رائــ.يـــل في دفاعتها
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان طهران بالمغادرة فورا
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية على الطرق
جيش الاحتلال يوجه تحذيرا عاجلا بإخلاء منطقة في وسط طهران
القبض على قاتل نائبة مينيسوتا
خطة جديدة من الأمم المتحدة أمام انهيار التمويل وتفاقم مأساة غزة| تفاصيل
هجمات إسرائيلية تستهدف منصات إطلاق صواريخ داخل إيران
حرب إيران تشعل أسعار الذهب والنفط.. كيف أثرت التوترات الإقليمية على الاقتصاد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منها.. تحديث One UI 8 يصل إلى هذه الهواتف من سلسلة Galaxy S

تحديث One UI 8
تحديث One UI 8
لمياء الياسين

وصل الإصدار المستقر من أندرويد 16 قبل الموعد المحدد بكثير، ومن المتوقع أن يصل تحديث One UI 8 أيضًا، تعمل سامسونج بنشاط على تسريع إطلاقه، وقد أظهرت تحسينات واضحة في استراتيجية التواصل، وقد بدأت الشركة بالفعل برنامجها التجريبي لـ One UI 8، والإصدار المستقر قريب جدًا.

مع اقتراب موعد إصدار النسخة النهائية، قد ترغب في معرفة ما إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك مؤهلاً لتحديث One UI 8، المبني على Android 16. 


هواتف مؤهلة لتحديث One UI 8

ولم تعلن شركة سامسونج عن الأجهزة التي سيتم ترقيتها إلى أحدث البرامج، ولكن لديها سياسة تحديث شفافة إلي القائمة التالية

 جالاكسي S25
جالاكسي S25+
جالكسي S25 ألترا
هاتف جالكسي S25 إيدج
جالاكسي S24
جالاكسي S24+
جالكسي S24 ألترا
جالكسي S24 FE
جالاكسي S23
جالاكسي S23+
جالكسي S23 ألترا
جالكسي S23 FE
جالاكسي S22
جالاكسي S22+
جالكسي S22 ألترا
جالكسي S21 FE


فإذا كان جهازك مدرجًا في القائمة، فمن شبه المؤكد أنه سيتلقى تحديث One UI 8 عند توفره. سيحتاج مستخدمو سلسلة Galaxy S الآخرون إلى الترقية إلى طراز أحدث للحصول على أحدث الميزات والتحسينات.

ومن جانبها قد وعدت شركة سامسونج بأربعة تحديثات أندرويد لهواتف سلسلة Galaxy S21 وGalaxy S22 وGalaxy S23. مع سلسلة Galaxy S24، بدأت الشركة بتقديم سبع سنوات كاملة من تحديثات أندرويد، وهو ما ينطبق أيضًا على سلسلة Galaxy S25 وهواتف سلسلة S المستقبلية.

أما عن سبب عدم وجود هاتف Galaxy S21 FE في القائمة دون الطُرز الأخرى، فذلك لأن هواتف Galaxy S21 وS21+ وS21 Ultra صدرت بنظام Android 11، بينما وصل هاتف S21 FE لاحقًا بنظام Android 12. وبالتالي، فإن طراز FE مؤهل أيضًا للحصول على واجهة One UI 8.

أندرويد 16 تحديث One UI 8 هاتف جالكسي S25 إيدج شركة سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة|امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

ترشيحاتنا

متحف أخناتون يطلق حملة توعية للإنضمام لفرق المتطوعين بالدم

متحف أخناتون يطلق حملة توعية للانضمام لفرق المتطوعين بالدم

جانب من الحملة

الصحة: إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الإسكندرية وأسوان وأسيوط

الجسر العربي

الجسر العربي للملاحة: انتظام الرحلات البحرية بين العقبة ونويبع رغم الظروف الإقليمية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر تكيس المبايض على خصوبة المرأة.. مشروبات تخلصك من سموم الجسم.. فوائد بالجملة للكنز الأسود إكتشفها

فوائد الليمون الأسود
فوائد الليمون الأسود
فوائد الليمون الأسود

يعالج 5 مشاكل صحية.. فوائد الليمون الأسود

الليمون الاسود
الليمون الاسود
الليمون الاسود

القوات المسلحة تنظم بالتعاون مع وزارة الإتصالات لقاءً لتعريف المجندين بمبادرة التدريب التكنولوجي

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين

شراكة العمالقة.. ألفا روميو تنقذ مازيراتي من الإفلاس

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

سري النجار

بطل الساحر: استغربت أن الجمهور لسه فاكرني.. وسعيد بما تقدمه منة شلبيl خاص

أميرة فتحي

أنا مش موظفة.. أميرة فتحي تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد