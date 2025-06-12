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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تحتاجه لمعرفة تحديث تحديث One UI 8 .. وأهم الميزات

تحديث One UI 8
تحديث One UI 8
لمياء الياسين

تتقدم شركة سامسونج بخطى سريعة هذا العام في تطوير تحديث One UI 8، وهو ما افتقرت إليه بشدة في الإصدار السابق. وقد أطلقت الشركة بالفعل برنامجها التجريبي لتحديث One UI 8 على أجهزة Galaxy مختارة، كما تم تأكيد وصول الإصدار الثابت قبل الموعد المعتاد بكثير. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تحديث One UI 8، بما في ذلك الجدول الزمني للإصدار، والأجهزة المؤهلة، وآخر التغييرات.

الجدول الزمني لإصدار One UI 8
 

لم تُعلن سامسونج عن موعد إصدار One UI 8. في المقابل، أكدت أن الإصدار الجديد سيبدأ طرحه على الأجهزة المؤهلة "هذا الصيف". هذا يعني أنه سيصل بين يونيو وسبتمبر.

وأكدت العلامة التجارية أيضًا أن هاتفي Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 القادمين سيكونان أول الأجهزة التي تأتي مع واجهة تحديث One UI 8 المستقرة. وعلى الرغم من أن تاريخ الإطلاق لا يزال غير معلن، تشير التقارير إلى أن هذه الهواتف القابلة للطي سيتم إصدارها في يوليو 2025.

على الرغم من عدم تأكيد موعد إصدار تحديث  One UI 8، فمن الواضح أن التحديث سيصل قبل موعده بكثير من العام الماضي. وهذا ليس مفاجئًا، فقد أصدرت جوجل بالفعل الإصدار المستقر من Android 16، ولن يستغرق الأمر أكثر من بضعة أسابيع حتى تُصدر العلامات التجارية الأخرى التحديث مع واجهاتها المخصصة (مثل One UI) في الأعلى.

سيصدر الإصدار المستقر بعد شهر على الأقل، ولكن يمكنك تجربة أحدث البرامج مبكرًا عبر برنامج One UI 8 التجريبي .

تعد المتطلبات الأساسية هي أن يكون لديك هاتف Galaxy S25 وأن تكون مقيمًا في منطقة تدعم هذه الميزة 

الأجهزة المؤهلة لتحديثـ One UI 8

الأجهزة المؤهلة لتحديثـ One UI 8
 

سلسلة جالاكسي S

S25، S25+، S25 Ultra، S25 Edge
S24، S24+، S24 Ultra، S24 FE
S23، S23+، S23 Ultra، S23 FE
S22، S22+، S22 Ultra
S21 FE


سلسلة Galaxy Z

Z Fold SE
طي Z 6، قلب 6
Z Fold 5، Flip 5
Z Fold 4، Flip 4
سلسلة جالاكسي تاب

تاب S10+، S10 ألترا، S10 FE، S10 FE+
تاب S9، S9+، S9 Ultra، S9 FE، S9 FE+
تاب S8، S8+، S8 ألترا
تاب S6 لايت (2024)
علامة التبويب A9، A9+
تاب أكتيف 5 برو، أكتيف 5


سلسلة جالاكسي A

أ73
أ56، أ55، أ54، أ53
أ36، أ35، أ34، أ33
أ26، أ25، أ24، أ23
 

سلسلة جالاكسي M

M56، M55، M55s، M54، M53
م35، م34، م33
م16، م15
م06، م05

سامسونج تحديث One UI 8 شركة سامسونج أحدث البرامج هاتف Galaxy S25 هاتف Galaxy Z Fold 7

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