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شوط أول سلبي.. لاعبو ليفربول يرفضون هدايا صلاح أمام مرمى يوكوهاما
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول سلبي.. لاعبو ليفربول يرفضون هدايا صلاح أمام مرمى يوكوهاما

ليفربول
ليفربول

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع ليفربول الإنجليزي بنظيره يوكوهاما الياباني على ملعب “نيسيان”، ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وشهد اللقاء الظهور الأول للوافد الجديد هوجو إيكيتيكي بقميص ليفربول، بعد انضمامه هذا الشهر قادمًا من فرانكفورت الألماني.

وقدم النجم المصري محمد صلاح العديد من التمريرات الخطيرة أمام مرمى يوكوهاما، لكن لاعبو ليفربول فشلوا في استغلالها.

وبدأ ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جورجي مامارداشيفلي

خط الدفاع: كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز

خط الوسط: ريان جرافنبيرج، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتي

وكان ليفربول خسر أمام إيه سي ميلان الإيطالي، ودياً، بأربعة أهداف مقابل هدفين، السبت الماضي.

ليفربول يوكوهاما إيكيتيكي محمد صلاح ميلان

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