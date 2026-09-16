قيادي بحركة فتح: الاحتلال يعرقل فرص إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام

قال أسامة قعدان، القيادي في حركة فتح، إن اتفاق وقف إطلاق النار تم توقيعه على الورق، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها، مشيرًا إلى استمرار سقوط الضحايا والانتهاكات رغم الاتفاق.

وأضاف قعدان خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن عدم الالتزام بالاتفاقات ليس أمرًا جديدًا، مستشهدًا بعدم التزام إسرائيل بعدد من الاتفاقيات والمواثيق التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت تستهدف إقامة سلطة وطنية فلسطينية تمهيدًا للوصول إلى حل سياسي وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الجهود المصرية أسهمت في الدفع نحو التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن القاهرة بذلت جهودًا سياسية ودبلوماسية متواصلة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، بهدف وقف القتال وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح أن الضغوط الدولية، إلى جانب تجاوز إسرائيل للخطوط الحمراء في قطاع غزة، أسهمت في زيادة التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية، فضلًا عن تغير مواقف عدد من الدول تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وحول أسباب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم التحركات الدولية والإقليمية، قال قعدان إن الموقف الأمريكي يمثل عاملًا رئيسيًا، مشيرًا إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن لمنع صدور قرارات تتضمن إدانة لإسرائيل أو فرض عقوبات عليها.

كما أشار إلى تبني الحكومة الإسرائيلية توجهات دينية وقومية متطرفة، معتبرًا أن هذه السياسات تعرقل فرص إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.