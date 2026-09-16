"الأوقاف الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين يومي الأربعاء والخميس، بحجة الأعياد اليهودية.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو اسنينة، في تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن هذا الإغلاق يأتي في إطار التصعيد المستمر والسعي للاستيلاء على ما تبقى من أجزاء الحرم، مؤكدا أنه مكان إسلامي خالص بكافة أروقته وساحاته، وأن هذه الممارسات تعدٍّ صارخ على حرية العبادة التي كفلتها المواثيق الدولية.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة، وحماية الحرم الإبراهيمي، وضمان حرية وصول المصلين المسلمين إليه.