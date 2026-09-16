القسام تعلن إستشهاد أحد قادتها بنيران قوات الاحتلال

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام إستشهاد أحد قادتها بنيران جيش الاحتلال، قائلة: بأسمى آيات العزّة والثقة بنصر الله القريب نزف الشهيد القائد الكبير نائل عطية محمد أبو عبيد "أبو عطية" عضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام وقائد لواء رفح.

وقالت القسام في بيانها : ارتقى إلى العلا مساء أمس الثلاثاء إثر عملية اغتيالٍ جبانة، ليمضي إلى ربه شهيداً بعد عقودٍ من الجهاد والعطاء، حيث التحق بكتائب القسام عام 1993م.

وشارك “ أبو عطية ” في العديد من العمليات النوعية أبرزها عمليات الأنفاق الشهيرة: تفجير برج حردون، وبراكين الغضب وعملية محفوظة، كما قاد كتيبة يبنا عام 2002م والتصدي لاجتياحات العدو للمخيم، وتدرج في المواقع القيادية بلواء رفح فمن قيادة التخصصات العسكرية عام 2014م إلى قيادة دائرة العمليات عام 2016م، كما كان أحد قادة "طوفان الأقصى" فأسهم في التخطيط والإشراف على العبور المقدس ضمن اختصاص لواء رفح، ليختتم مسيرته الجهادية المشرفة قائداً للواء رفح خلفاً للشهيد القائد الكبير محمد شبانة.

واختتم القسام بيانه قائلا : لقد آن لهذا الجسد المتعب أن يستريح بجوار ربه، بعد سنين من المقاومة والمطاردة والإنجاز، تُوجت بشرف الشهادة التي يتمناها كل مؤمن، لتختلط دماؤه بدماء أبناء شعبه في معركة التحرر والانعتاق من الاحتلال، التي خطّ شهداؤنا بدمائهم آخر فصولها، وعهداً ألا نخون دماء الشهداء، وأن نواصل طريقهم ونقتفي أثرهم ونستكمل ما بدأوه؛ حتى ينجز الله لنا وعده بتحرير أرضنا وتتبير عدونا، والله غالبٌ على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون.