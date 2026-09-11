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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسميا .. القسام تنعى محمد اليازوري قائد لواء خان يونس

محمد عبد السلام اليازوري
محمد عبد السلام اليازوري
محمود نوفل


نعت كتائب عز الدين القسام أحد قادتها الكبار محمد عبد السلام اليازوري الذي أُستشهد في غارة إسرائيلية حيث قالت: نزف الشهيد القائد الكبير محمد عبد السلام اليازوري "أبو هيثم"، عضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام وقائد لواء خان يونس، الذي ارتقى مساء أمس إثر عملية اغتيال استهدفته.

وأضافت كتائب عز الدين القسام في بيان لها : تنقل الشهيد "أبو هيثم" بين عدة مواقع قيادية في لواء خانيونس، من قيادة كتيبة وسط خان يونس إلى قيادة استخبارات اللواء، ثم كتيبة الأسلحة والخدمات، ونائباً لقائد اللواء، وصولاً إلى قيادة لواء خان يونس.

وتابعت كتائب عز الدين القسام: كان له دور بارز في التخطيط لعملية "طوفان الأقصى"، ونجا من عدة محاولات اغتيال خلال مسيرته.

وختمت كتائب عز الدين القسام بيانها قائلة : تنعى كتائب القسام قائدها، متعهدةً بمواصلة طريق الشهداء، ومؤكدةً أن آلاف القادة والمجاهدين سيواصلون المسيرة حتى "تطهير الأرض والمقدسات من دنس الاحتلال".

كتائب القسام جيش الاحتلال قائد لواء خانيونس عملية طوفان الأقصى

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