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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المخابرات البريطانية: نصف مليون جندي روسي لقوا حتفهم في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خاطر عبادة

قدرت الاستخبارات العسكرية البريطانية مقتل نحو 500 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب الشاملة التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

1.5 مليون إجمالي الخسائر الروسية

وقال المارشال الجوي السير ريتش نايتون، رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية، إن العدد الإجمالي لخسائر روسيا، بما يشمل القتلى والجرحى، بلغ 1.5 مليون جندي.

وأضاف في إفادة للصحفيين أن "الغالبية العظمى" من هذه الخسائر وقعت منذ يناير 2023، مقابل حصول موسكو على 2% فقط من الأراضي الأوكرانية خلال نفس الفترة.

ووصف نايتون الأرقام بأنها "توضح بوضوح الهدر العبثي وغير المجدي للأرواح البشرية من أجل تحقيق تقدم ضئيل، ولتحقيق هدف غير شرعي للرئيس بوتين".

وتابع، وفقا لشبكة سكاي نيوز: "هذا يعني أن نصف مليون صورة معلقة على جدران منازل مدمرة ومظلمة تُخلّد ذكرى روسيا. هذا يعني أن نصف مليون عائلة لن ترى أباها أو ابنها أو أخيها أو زوجها مرة أخرى".

إصرار روسي رغم الخسائر

ورغم الخسائر الفادحة في الأرواح والتأثير المتزايد على الاقتصاد الروسي، قال مسؤولون غربيون إنهم لم يرصدوا أي مؤشر على تراجع هدف الكرملين المتمثل في إخضاع أوكرانيا لنفوذ موسكو.

ولفت نايتون إلى أن روسيا تخوض القتال في أوكرانيا منذ 1660 يوماً، وهي مدة أطول من مشاركتها في الحربين العالميتين الأولى والثانية مجتمعتين.

ضربة للاقتصاد الروسي

كما استعرض قائد القوات الجوية البريطانية تداعيات الحرب على الاقتصاد الروسي، قائلاً: "لقد أدت الحرب إلى تباطؤ النمو في روسيا، وضعف الطلب الاستهلاكي، وارتفاع التضخم بشكل مستمر، وتكلفة باهظة على اقتصاد روسيا وازدهار شعبها وآفاقه".

وتأتي هذه التقديرات البريطانية في وقت تستمر فيه المعارك على الأرض مع غياب أي بوادر لوقف إطلاق النار.

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