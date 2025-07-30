رفض دعوى إثبات نسب طفل لـ لاعب الزمالك السابق

أصدرت المحكمة المختصة قراراها بعدم قبول الالتماس في قضية رفض دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة إسلام جابر بعد إحالتها لدائرة أخرى.

وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في 31 أغسطس 2022 للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ جميع الحقوق الأخرى.

وأشارت الدعوى إلى أن المدعية تزوجت المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في 5 مارس 2022، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي وأنكر وجود علاقة زوجية بينهما، فقامت بتحرير المحضر رقم 16144لسنة 2022 إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعى عليه.