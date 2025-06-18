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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أداء خارق لهاتف سامسونغ القابل للطي.. تسريب مواصفات Galaxy Z Flip 7 FE

هاتف Galaxy Z Flip 7
هاتف Galaxy Z Flip 7
لمياء الياسين

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Galaxy Z Flip 7 مزودًا برسائل الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، وذلك بفضل تضمين الأجهزة الضرورية في أحدث شريحة Exynos 2500 من سامسونج.

حصلت شريحة Exynos 2500، أول شريحة من سامسونج مبنية بتقنية 3 نانومتر، مؤخرًا على اعتماد شركة Skylo Technologies لكفاءتها في الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

 أعلنت Skylo، المتخصصة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، عن اعتمادها في 16 يونيو.

 تتضمن الشريحة مودم Exynos 5400 5G من سامسونج، والذي يدعم معيار 3GPP NTN، ما يسمح للهواتف بإرسال رسائل استغاثة عبر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض عند انقطاع إشارة الهاتف الخلوي.

هاتف Galaxy Z Flip 7


سامسونج جالكسي زد فليب 7
 

تقول شركة سكايلو إنها ميزة تُنقذ الأرواح بالفعل، إذ تُرسل رسائل طوارئ يوميًا تقريبًا عبر 37 دولة، بما في ذلك أيسلندا. 

من جانبه صرح هوي وون جي، نائب رئيس قسم المودم في سامسونج، بأن التعاون مع سكايلو يُسهم في "إتاحة الاتصال في كل مكان"، مُلمّحًا إلى أن هذه الميزة قد تُصبح ميزة أساسية في المزيد من الأجهزة مستقبلًا.

سيكون هاتف Galaxy Z Flip 7، المتوقع إطلاقه في حدث سامسونج Unpacked في يوليو، أول هاتف قابل للطي من سلسلة هواتف Galaxy يتضمن هذه الميزة خارج الولايات المتحدة. كما أنها حالة نادرة قد تستخدم فيها سامسونج معالج Exynos الخاص بها في هواتف سلسلة Z، حيث اعتمدت معظم الطرز السابقة على معالجات Snapdragon حصريًا.


إكسينوس-2500


في المقابل، لن تكون خدمة الرسائل عبر الأقمار الصناعية متاحة في كل مكان. سيعتمد طرحها على الدعم الإقليمي واتفاقيات شركات الاتصالات، تمامًا كما حدث مع الإطلاق المحدود لخدمة SOS عبر الأقمار الصناعية على هاتف Galaxy S25، حيث اقتصر الوصول إليها على عملاء Verizon في الولايات المتحدة. ووفقًا لتقرير من Analysys Mason، فإن استخدام Skylo لنطاقات تردد معتمدة مسبقًا يسمح بنشر أسرع، ولكن قرارات الشركات قد تُحد من عدد المستخدمين الذين سيحصلون على هذه الميزة.
وبعيدًا عن الاتصال، من المتوقع أن يوفر Exynos 2500 كفاءة طاقة وأداءً أفضل من Exynos 2400 - وهو الأمر الذي قد يساعد في تحسين عمر البطارية في الجسم المدمج لجهاز Flip 7.

هاتف Galaxy Z Flip 7 سلسلة هواتف Galaxy الأقمار الصناعية مودم Exynos 5400 5G هواتف Galaxy

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