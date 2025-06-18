بقدرة شحن 80 واط وشاشة OLED.. هونر تغزو الأسواق بهاتف Honor X70

يبدو أن شركة هونر تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة الشهر المقبل.

ووفقًا لتسريب حديث، من المتوقع إطلاق الجهاز، الذي يُرجّح أن يُسمّى Honor X70، في يوليو.

وتأتي هذه النصيحة من المسرب الشهير Digital Chat Station، والذي كشف أيضًا عن بعض التفاصيل الفنية والتصميمية قبل الإعلان الرسمي.



مواصفات هاتف Honor X70

يُقال إن هاتف Honor X70، الذي يحمل الاسم الرمزي "مارتن"، سيحتوي على شاشة OLED مقاس 6.79 بوصة بدقة 1.5K.

تُعدّ هذه الشاشة مُحسّنة مقارنةً بشاشة LCD في هاتف Honor X60.

يتميز هاتف هونر الجديد Honor 70، بإعداد ثلاثي للكاميرا مع زاوية فائقة السرعة مناسبة بتصميم أنيق وعصري.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي يأتي بدقة 54 ميجابكسل، بمستشعر IMX800 من إنتاج شركة سوني بقياس 1 / 1.49 بوصة.

من المتوقع أن يعمل هاتف X70 بشريحة بطاقة أقل، ويستخدم الجهاز السابق شريحة MediaTek Dimensity 7025 Ultra بتقنية 6 نانومتر.

أما عن سعة البطارية، فمن المتوقع أن يعمل الهاتف ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة.

تصميم هاتف Honor X70

من حيث التصميم، من المتوقع أن يحافظ هاتف X70 على تصميمه النحيف وخفيف الوزن، وهو ما يتماشى مع فلسفة الشركة في تصميم سلسلة X.

ومن الناحية الجمالية، قد يتوفر الجهاز بثلاثة ألوان وهي الأبيض، والأزرق، والأسود.

على الجانب الآخر، لم يُحدد موعد إطلاق هاتف X70، ولكن من المقرر إطلاقه في يوليو.

وكما هو الحال دائمًا، يجب التعامل مع هذه التسريبات المبكرة بحذر حتى تُعلن Honor رسميًا.