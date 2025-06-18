بمواصفات مذهلة .. تسريب أول صورة رسمية لساعات Galaxy Watch 8 وWatch 8 Classic

تستعد شركة سامسونج لإطلاق الجيل القادم من ساعاتها الذكية، وذلك خلال حدث Galaxy Unpacked المرتقب. وقد ظهرت العديد من التسريبات الجديدة والتي تكشف عن تصميم ساعات Galaxy Watch 8 وWatch 8 Classic، بالإضافة إلى ساعات Galaxy Watch Ultra 2.

تصميم موحّد وجريء

أشار المسرب الشهير Evan Blass، لقد حصلنا على العديد من الصور الجديدة للجهة الأمامية من الساعات الثلاثة و تُظهر الصور اعتماد تصميم “Squircle”، وهو يعد مزيج بين الشكل الدائري والمربع، ويأتي مع شاشة مستديرة وإطار خارجي يعد مربع الحواف وقد بدأ هذا الأسلوب مع ساعات Galaxy Watch Ultra الأصلي، وجميع نسخ ساعات Watch 8 القادمة.

الحافة الدوارة في Watch 8 Classic

أبرز ما يميز نسخة ساعة Watch 8 Classic الذكية هو عودة تصميم الحافة الدوارة الميكانيكية والتي يفضلها الكثير من المستخدمون وذلك لتسهيل التنقل داخل النظام كما قد زُوّدت الساعة بثلاثة أزرار جانبية وهي زر التشغيل/الرئيسي، وزر الرجوع بالإضافة إلى زر دائري خاص لتشغيل التطبيقات أو البدء في التمارين.

وقد ظهر نموذج أولي من هذه الساعة مؤخرًا على موقع eBay، مما يعزز من احتمالية قرب إطلاقها.

ميزات صحية وواجهة One UI Watch 8

من المتوقع أن تُطلق سامسونج هذه الساعات مع واجهة تحديث One UI Watch 8 المبنية على نظام Wear OS. وتشمل الميزات الجديدة في الساعة تتبع مستوى الكاروتينات في الجسم، وتحديثات في مراقبة النوم.

ومن جانبها كشفت شركة سامسونج مؤخرًا عن برنامج One UI 8 Watch التجريبي، بالإضافة إلى قائمة الأجهزة. وأكدت أيضًا أن جميع الطُرز الثلاثة من السلسلة القادمة ستدعم برنامج One UI 8 Watch فورًا. وستُضيف ميزات جديدة للصحة واللياقة البدنية، مثل تحسينات في تتبع النوم وتتبع مستوى الكاروتينات