بمواصفات احترافية.. سامسونج تغزو الأسواق بسلسلة هواتف قابلة للطي.. أهم مواصفاتها

تستعد شركة سامسونج للكشف عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي، و من المتوقع أن يُعرض في فعالية في بروكلين هاتفا Galaxy Z Fold7 وFlip7 الأنيقان، إلى جانب ساعات ذكية جديدة وغيرها.



أعلنت سامسونج رسميًا عن حدث Galaxy Unpacked المقرر في 9 يوليو في بروكلين، نيويورك، مؤكدةً بذلك شائعات الإطلاق المبكر في يوليو. سيسلط الحدث الضوء على هاتفي Galaxy Z Fold7 وZ Flip7، اللذين تم التلميح إليهما في فيديو يُلمح إلى تصميم هاتف Fold7 فائق النحافة عند طيه، حيث يبلغ سمكه 9 مم (مقارنةً بـ 12.1 مم في Z Fold6 )، ويعملان بواجهة One UI 8 على نظام Android 16.

هواتف قابلة للطي

يتميز هاتف Z Fold7 بشاشة عرض خارجية مقاس 6.5 بوصة، وشاشة داخلية مقاس 8.2 بوصة مزودة بكاميرا مثقوبة، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ، مدعومة بمعالج Snapdragon 8 Elite.

يتميز هاتف Z Flip7 بشاشة عرض خارجية مقاس 4 بوصات ، تنافس هاتف Razr Ultra من Motorola، مع شريحة Exynos 2500 عالميًا (Snapdragon 8 Elite في الولايات المتحدة).

إلى جانب الأجهزة القابلة للطي، ستقدم سامسونج سلسلة Galaxy Watch 8 - التي تضم Watch 8 وWatch 8 Classic وWatch Ultra - ومن المتوقع أن يتميز الطراز الكلاسيكي بشاشة MicroLED مقاس 1.5 بوصة وبطارية بسعة 435 مللي أمبير في الساعة.

فرصة للفوز

من المتوقع أيضًا إطلاق سماعات أذن جديدة وإعلان تشويقي لسماعة سامسونج بنظام أندرويد XR. بدأ الحجز على الموقع الرسمي لشركة سامسونج، مع فرصة للفوز برصيد 50 دولارًا أمريكيًا لشراء ملحقات أو منتجات من منصتها، وثلاثة أضعاف نقاط المكافأة، وفرصة للفوز بجائزة قدرها 5000 دولار أمريكي دون الحاجة إلى الشراء. ومن المتوقع أن يُغلق باب الحجز في 8 يوليو.