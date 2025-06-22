سامسونج تستعد لصيف مزدحم مع إطلاق هاتف Galaxy M36 رسميًا في الهند

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لصيف مزدحم بإطلاق هواتفها القابلة للطي الرائدة Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7، إلى جانب ثلاثة هواتف أندرويد منخفضة التكلفة.

لكن المفاجأة الأكبر هذا العام قد تكون في هاتفها الجديد Galaxy M36، الذي يُعتبر خليفة الهاتف الشعبي Galaxy M35.

وقد بدأت سامسونج منذ أيام في التشويق للهاتف الجديد، قبل أن تؤكد اليوم أن Galaxy M36 سيتم الكشف عنه رسميًا في الهند بتاريخ 27 يونيو. وسيكون الهاتف متاحًا للشراء عبر متجر أمازون الهند وموقع سامسونج الرسمي.

تصميم أنحف وألوان جديدة

كشفت سامسونج أن الهاتف سيأتي بثلاثة ألوان ,il الأسود المخملي (Velvet Black) , الأخضر الهادئ (Serene Green), البرتقالي الضبابي (Orange Haze)>

من أبرز التحسينات في Galaxy M36 هو تصميمه النحيف، حيث يأتي بسُمك 7.7 ملم فقط، أي أقل بنسبة 15% من Galaxy M35، مما يجعله أحد أنحف هواتف سلسلة M حتى الآن.

مواصفات تقنية مألوفة

يعمل Galaxy M36 بنفس معالج Exynos 1380 المستخدم في Galaxy M35، وهو ما يشير إلى أن الأداء لن يختلف كثيرًا بين الهاتفين. كذلك، لا توجد تغييرات كبيرة في إعدادات الكاميرا، حيث يحتفظ الهاتف بنظام الكاميرات الثلاثي وهم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل،كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، كما في الطراز السابق.

البطارية والتصميم: هل من تحسينات؟

حتى الآن، لم تؤكد سامسونج ما إذا كانت ستُجري أي تغييرات على سعة البطارية، لكن يُتوقع أن تظل 6000 مللي أمبير/ساعة كما في Galaxy M35، وهي إحدى أقوى نقاط البيع في الهاتف السابق.

من ناحية الشاشة، هناك تغيير قد يُثير الجدل، حيث اعتمدت سامسونج على تصميم Infinity-U بدلاً من Infinity-O. ومع أن التغيير بصري فقط، إلا أن المواصفات الفنية للشاشة لم تتغير، وكلاهما يتمتع بحماية Gorilla Glass Victus+.

السعر المتوقع عند الإطلاق

لم تكشف سامسونج بعد عن سعر Galaxy M36، لكن من المتوقع أن يأتي بنفس الفئة السعرية لهاتف M35، والذي طُرح في الهند بسعر يتراوح بين 20,000 روبية هندية (230 دولار / 200 يورو) و24,500 روبية هندية (280 دولار / 245 يورو)، حسب المواصفات والطراز.