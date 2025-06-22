قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن قصف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان في إيران
فتح الله: وجود «جون إدوارد» مهم جدًا لنجاح منظومة كرة القدم في الزمالك
مصدر بالأهلي يكشف كواليس خروج اللاعبين من المعسكر للتسوق
خسرت حياتها وزوجها بسبب السحر.. مأساة البلوجر لولا فاني تشعل السوشيال ميديا
أحمد حسن مكي: ناصر منسي صنع حالة جيدة داخل الزمالك
نبيل معلول: كنت أتمنى استمرار النحاس مدربًا للأهلي في المونديال
أول تعليق من الناشط الفلسطيني محمود خليل بعد الإفراج عنه في أمريكا
ريبيرو يدرس الدفع برباعي هجومي في مباراة بورتو
إسرائيل تحذر: حرب طويلة الأمد إذا لم تنضم أمريكا للهجوم على إيران
الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجمات إسرائيلية جديدة |تفاصيل
الحوثيون يهدّدون باستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر
إيران تصف المقترحات الأوروبية حول برنامجها النووي بـ «غير الواقعية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تواجه أزمة حقيقية مع هاتف Galaxy S25 Edge: مبيعات ضعيفة وإنتاج منخفض

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

رغم الحملة الترويجية الواسعة والدفاع المستميت من سامسونج ضد الانتقادات التي طالت هاتفها الأحدث Galaxy S25 Edge، إلا أن الجهازK الذي يُعد أنحف هواتف الشركة الرائدة حتى الآن – يعاني من مبيعات ضعيفة للغاية، حسب تقرير جديد.

الهاتف الذي رُوّج له باعتباره تجربة لاستكشاف مدى تقبل السوق للهواتف فائقة النحافة، لم يُحقق الحد الأدنى من توقعات سامسونج، مما دفع الشركة إلى خفض الإنتاج الشهري بشكل كبير لتقليل الخسائر.

مصير Galaxy S26 Plus في مهب الريح

كان من المقرر أن تحل نسخة Edge مكان Galaxy S26 Plus في سلسلة العام المقبل، لكن بعد إخفاق S25 Edge، بات مستقبل هذا التوجه غير مؤكد. 

وتكافح سامسونج منذ سنوات لجعل نسخة الـ Plus من سلسلة Galaxy S خيارًا جذابًا، إلا أنها غالبًا ما تفشل في تحقيق مبيعات قوية مقارنة بالنسخ العادية أو Ultra.

أداء مخيب منذ الإطلاق

في العادة، تُحقق الهواتف الجديدة مبيعات قوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها، لكن Galaxy S25 Edge خالف هذه القاعدة، حيث جاءت أرقامه أقل من أدنى توقعات الشركة.

 ومع هذا الإخفاق، قررت سامسونج اتخاذ خطوة حاسمة بخفض الإنتاج وتقليص توافر الجهاز في الأسواق.

التحول نحو الهواتف القابلة للطي في السوق الأمريكي

في سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة على خطط سامسونج أن الشركة تعتزم تعزيز إنتاج هواتفها القابلة للطي الموجهة خصيصًا للسوق الأمريكية، وذلك بسبب مخاوف من رسوم جمركية أمريكية مرتقبة قد تدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع إطلاق الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي.

وبحسب التقرير، تخطط سامسونج لإنتاج نحو 600 ألف وحدة من هاتف Galaxy Z Fold 7 خلال شهر يونيو فقط، بزيادة قدرها 200 ألف وحدة عن خطتها الأصلية.

 ويُعتقد أن هذا التركيز على السوق الأمريكية سيأتي على حساب الأسواق العالمية الأخرى، حيث سيتم تقليص الكميات المتوفرة عالميًا لإتاحة مزيد من الوحدات للمستهلكين الأمريكيين.

تصعيد الإنتاج في يوليو

من المتوقع أن تواصل سامسونج رفع وتيرة الإنتاج خلال شهر يوليو لتلبية الطلب المتوقع على Galaxy Z Fold 7، وذلك ضمن استراتيجية جديدة تركز على الهواتف القابلة للطي كبديل آمن بعد تعثر أحد أهم إصداراتها الرائدة لهذا العام.

سامسونج Galaxy S25 Edge Galaxy S26 Plus

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

محكمة

المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

بلطجة داخل فيلا.. تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين حسام حسن وزوجته

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل

لولا فاني

أول تعليق من البلوجر لولا فاني بعد وفاة طليقها في عقار حدائق القبة المنهار

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟

صورة ارشيفية

زيادة 15% في اليوم دا .. بشرى لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

إسرائيل وإيران

تأثير حرب إسرائيل وإيران على الاقتصاد العالمي .. اقتصادي يوضح

نشأت الديهي

الديهي: الحرب بين إيران وإسرائيل مرشحة للتصعيد

محمد كمال

إيران ترفض الاستسلام.. أستاذ علوم سياسية يكشف سيناريوهات حرب طهران وتل أبيب

بالصور

خسرت حياتها وزوجها بسبب السحر.. مأساة البلوجر لولا فاني تشعل السوشيال ميديا

البلوجر لولا فاني
البلوجر لولا فاني
البلوجر لولا فاني

فستان كاجوال .. هيدي كريم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي المهن التمثيلية: دعم الفن والثقافة أولوية وطنية| صور

جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية

روبي في ليلة استثنائية بافتتاح موازين .. وتعلن عن مفاجأة جديدة

روبي
روبي
روبي

فيديو

بوستر فيلم أحمد وأحمد

غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد