سامسونج تواجه أزمة حقيقية مع هاتف Galaxy S25 Edge: مبيعات ضعيفة وإنتاج منخفض

رغم الحملة الترويجية الواسعة والدفاع المستميت من سامسونج ضد الانتقادات التي طالت هاتفها الأحدث Galaxy S25 Edge، إلا أن الجهازK الذي يُعد أنحف هواتف الشركة الرائدة حتى الآن – يعاني من مبيعات ضعيفة للغاية، حسب تقرير جديد.

الهاتف الذي رُوّج له باعتباره تجربة لاستكشاف مدى تقبل السوق للهواتف فائقة النحافة، لم يُحقق الحد الأدنى من توقعات سامسونج، مما دفع الشركة إلى خفض الإنتاج الشهري بشكل كبير لتقليل الخسائر.

مصير Galaxy S26 Plus في مهب الريح

كان من المقرر أن تحل نسخة Edge مكان Galaxy S26 Plus في سلسلة العام المقبل، لكن بعد إخفاق S25 Edge، بات مستقبل هذا التوجه غير مؤكد.

وتكافح سامسونج منذ سنوات لجعل نسخة الـ Plus من سلسلة Galaxy S خيارًا جذابًا، إلا أنها غالبًا ما تفشل في تحقيق مبيعات قوية مقارنة بالنسخ العادية أو Ultra.

أداء مخيب منذ الإطلاق

في العادة، تُحقق الهواتف الجديدة مبيعات قوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها، لكن Galaxy S25 Edge خالف هذه القاعدة، حيث جاءت أرقامه أقل من أدنى توقعات الشركة.

ومع هذا الإخفاق، قررت سامسونج اتخاذ خطوة حاسمة بخفض الإنتاج وتقليص توافر الجهاز في الأسواق.

التحول نحو الهواتف القابلة للطي في السوق الأمريكي

في سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة على خطط سامسونج أن الشركة تعتزم تعزيز إنتاج هواتفها القابلة للطي الموجهة خصيصًا للسوق الأمريكية، وذلك بسبب مخاوف من رسوم جمركية أمريكية مرتقبة قد تدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع إطلاق الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي.

وبحسب التقرير، تخطط سامسونج لإنتاج نحو 600 ألف وحدة من هاتف Galaxy Z Fold 7 خلال شهر يونيو فقط، بزيادة قدرها 200 ألف وحدة عن خطتها الأصلية.

ويُعتقد أن هذا التركيز على السوق الأمريكية سيأتي على حساب الأسواق العالمية الأخرى، حيث سيتم تقليص الكميات المتوفرة عالميًا لإتاحة مزيد من الوحدات للمستهلكين الأمريكيين.

تصعيد الإنتاج في يوليو

من المتوقع أن تواصل سامسونج رفع وتيرة الإنتاج خلال شهر يوليو لتلبية الطلب المتوقع على Galaxy Z Fold 7، وذلك ضمن استراتيجية جديدة تركز على الهواتف القابلة للطي كبديل آمن بعد تعثر أحد أهم إصداراتها الرائدة لهذا العام.