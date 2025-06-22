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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطلق نسخة One UI 8 Watch قريبا.. مش لكل الساعات

One UI 8 Watch
One UI 8 Watch
احمد الشريف

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن أول إصدار تجريبي لواجهة One UI 8 Watch المخصصة لساعاتها الذكية، والمبنية على نظام Wear OS 6. 

ولن يشمل التحديث التجريبي هذه المرة، جميع ساعات سامسونج التي تعمل بنظام Wear OS، في خطوة غير مسبوقة تشير إلى تحول في سياسة الدعم.

الواجهة الجديدة تركز بشكل كبير على تعزيز الميزات الصحية، وخصوصًا ما يتعلق بتتبع النوم والنشاط البدني. 

ومن أبرز الإضافات الجديدة ميزة Bedtime Guidance، والتي تقترح وقت نوم مثالي بناءً على نمط حياة المستخدم وسجله من النوم، وذلك بهدف تحسين اليقظة في اليوم التالي.

ميزة "Vascular Load" تقيس مقدار الضغط على الجهاز الدوري أثناء النوم، عبر مراقبة التقلبات المفرطة في مستويات التوتر الليلي، والتي يُفترض أن تنخفض بشكل طبيعي أثناء النوم.

ويقدم “مدرب الجري الجديد” تحفيزًا وإرشادات آنية لإنشاء برنامج تدريبي مخصص حسب لياقة المستخدم البدنية، ويتطلب المدرب إجراء "اختبار مستوى الجري" لتحديد القدرة الحالية.

ومن جهة أخرى، تقدم الواجهة ميزة Antioxidant Index التي تستفيد من مستشعرات الساعة لقياس مستوى الكاروتينات (وهي مؤشرات للأكسدة في الجسم) خلال خمس ثوانٍ فقط، كأداة لتقييم الصحة العامة.

سامسونج أوضحت أن ميزتي Vascular Load وAntioxidant Index ستبدأ كميزات اختبارية ضمن قسم "Labs"، بينما تتطلب ميزة Bedtime Guidance تتبع النوم لمدة ثلاثة ليالٍ على الأقل لتفعيلها.

تحسينات تصميمية طفيفة

من حيث الواجهة، حصلت One UI 8 Watch على إعادة تصميم خفيفة للأيقونات لتتماشى مع لغة التصميم الجديدة التي طرحتها سامسونج في One UI 7 على هواتفها الذكية. 

ومع ذلك، لن يشعر المستخدمون بتغييرات جذرية على مستوى الواجهة العامة.


إقصاء Galaxy Watch 4 من التحديث التجريبي

من أبرز التغييرات المثيرة للجدل أن سامسونج لن توفر التحديث التجريبي لسلسلة Galaxy Watch 4، حيث يقتصر البرنامج التجريبي على ساعات Galaxy Watch 5 وما بعدها.

 ومع ذلك، لم تستبعد الشركة إصدار تحديث مستقر لهذه الطرازات لاحقًا، لكن لا توجد تأكيدات حتى الآن.


الساعات المؤهلة لتجربة One UI 8 Watch

الإصدار التجريبي سيكون متاحًا فقط للنماذج التالية:

Galaxy Watch 7
Galaxy Watch Ultra
Galaxy Watch FE
Galaxy Watch 6
Galaxy Watch 6 Classic
Galaxy Watch 5
Galaxy Watch 5 Pro

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Galaxy Watch 8 في يوليو القادم، مع واجهة One UI 8 Watch مثبتة مسبقًا. 

يبدأ البرنامج التجريبي الرسمي قبل نهاية يونيو، ما يعني أن المستخدمين المؤهلين سيحصلون على فرصة تجربة الميزات الجديدة قريبًا.

سامسونج One UI 8 Wear OS 6

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