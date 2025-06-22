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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الحق اشتري .. خصم هائل على هاتف سامسونج جالاكسي S24 FE

هاتف جالكسي S24 FE
هاتف جالكسي S24 FE
لمياء الياسين

إذا كنت تتطلع إلى شراء هاتف سامسونج جديد بميزات تضاهي الهواتف الرائدة دون أن يُثقل كاهلك، فقد يكون الآن هو الوقت الأمثل. 

شهد هاتف سامسونج جالاكسي S24 FE انخفاضًا كبيرًا في سعره، مما يجعله من أكثر العروض إغراءً في هذا القطاع حاليًا.

هاتف جالكسي S24 FE

أُطلق هاتف S24 FE في سبتمبر 2024 بسعر 59,999 روبية هندية لطراز 8 جيجابايت + 128 جيجابايت،  بخصم كبير بنسبة 40%

 كما شهد سعر طراز 256 جيجابايت انخفاضًا من 65,999 روبية هندية إلى 42,649 روبية هندية. علاوة على ذلك، يمكن للمشترين الذين يستخدمون بطاقات ائتمان أو خصم محددة الحصول على خصم إضافي قدره 1,250 روبية هندية، كما تُقدم العديد من المتاجر خيارات تقسيط مجانية لمدة تصل إلى ستة أشهر. 

في المقابل، لا تزال فليبكارت تبيع الهواتف بأسعار مميزة: 50,999 روبية هندية و56,999 روبية هندية لطراز 128 جيجابايت و256 جيجابايت على التوالي.

ميزات هاتف Galaxy S24 FE 

يضم هاتف Galaxy S24 FE العديد من الميزات مقارنةً بسعره الحالي فهو يأتي بشاشة Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.7 بوصة، ودرجة سطوع 1900 شمعة/م2 (الحد الأقصى)، ومعالج Exynos 2400e الرائد ، وبطارية بسعة 4700 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 25 واط ولاسلكي بقوة 15 واط، وميزة مللماء بمعيار IP68. 

أما بالنسبة للتصوير، فيتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل 3x، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل. كما يمكنه تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية من المستشعر الرئيسي. 

يعمل الهاتف بواجهة One UI 7.0 المبنية على نظام أندرويد 15، وعلى الرغم من أن الانتظار لفترة أطول قليلاً قد يكون خيارًا أيضًا، حيث إن الخصومات في موسم الأعياد القادم قد تدفع الأسعار إلى الانخفاض بشكل أكبر، ربما أقرب إلى 30 ألف روبية أو حتى أقل منها.

في المقابل، يجعل هذا الخصم هاتف S24 FE منافسًا قويًا للمشترين الذين يفكرون في أجهزة مثل Galaxy A56، الذي يزيد سعره حاليًا عن S24 FE، حيث يبدأ سعره من 38,999 دولارًا أمريكيًا 

على الجانب الآخر يأتي هاتف S24 FE  بمزايا واضحة مثل الشحن اللاسلكي، وعدسة مقربة، وفترة تحديث أطول - كل ذلك بسعر أقل فإذا كنت تبحثين عن تجربة مميزة دون دفع أسعار الهواتف الرائدة، فيمكنك التفكير في شراء هاتف Galaxy S24 FE الآن في متناول الجميع.

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