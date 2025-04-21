سعره نزل.. خصم هائل على هاتف سامسونج جالاكسي S24 FE

إذا كنت تبحث عن فرصة شراء هاتف بسعر مناسب فيمكنك التفكير في شراء هاتف سامسونج جالاكسي S24 FE الذكي، والذي يصل سعره إلى 499 دولارًا أمريكيًا، وذلك مع خصم 150 دولارًا أمريكيًا.

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي S24 FE الذكي بأربعة ألوان من ضمنها الأزرق والرمادي، والأخضر ويمكن للمشترين المهتمين الحصول على طراز 128 جيجابايت بسعر 499 دولارًا أمريكيًا بينما يتوفر طراز 256 جيجابايت بسعر 559 دولارًا أمريكيًا وقد يسري هذا الخصم لفترة محدودة فقط على العديد من المواقع الإلكترونية .

يمكن للمستخدمين المهتمين الحصول عليه قبل انتهاء العرض. يأتي هاتف Samsung Galaxy S24 FE مع ضمان من الشركة المصنعة لمدة عام واحد، ويقدم العديد من التحسينات مقارنةً بالطراز السابق.

مميزات ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 FE



مميزات ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 FE



يعمل هاتف Samsung Galaxy S24 FE بمعالج Exynos 2400e وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8/12 جيجابايت، ويوفر تجربة ألعاب واقعية بأداء ممتاز. يأتي الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED مقاس 6 بوصات بدقة 1080 × 2340 بكسل، مع طبقة حماية من زجاج.

أما الكاميرا، فتضم كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل. كما تتوفر كاميرا سيلفي رئيسية بدقة 10 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يدعم هاتف Galaxy S24 FE تقنيات WiFi 6e وBluetooth 5.3 وNFC وGPS. كما يحتوي على بطارية بسعة 4700 مللي أمبير/ساعة، وشحن سلكي بقوة 25 واط، مع دعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.