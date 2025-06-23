سامسونج تسرع تحديث أندرويد 16.. وليس فقط لهواتفها الرائدة

على الرغم من أن الأضواء تتجه غالبًا نحو سلسلة الهواتف الرائدة، إلا أن سامسونج لا تهمل هواتفها المتوسطة عند التحضير لإطلاق واجهة One UI 8.0.

فقد كشفت تسريبات عن بدء الشركة الكورية بالفعل في اختبار إصدار أندرويد 16 لهاتف Galaxy A56، ما يشير إلى أن هذا الجهاز سيكون من أوائل الهواتف المتوسطة التي تحصل على التحديث.

هذه المعلومات تستند إلى ظهور إصدارات أولية من البرنامج الثابت للهاتف على خوادم سامسونج، في إشارة واضحة إلى أن عملية التطوير تسير بخطى متقدمة.

تجاوز تأخيرات الماضي في تحديثات One UI

تسعى سامسونج هذا العام لتجنب التأخيرات التي شهدها طرح One UI 7 العام الماضي، خاصة على الأجهزة من الفئة المتوسطة.

وبالتعاون الوثيق مع جوجل خلال تطوير أندرويد 16، يبدو أن سامسونج تتبع جدولًا أسرع من المعتاد.

وقد ظهرت مؤشرات ذلك من خلال Galaxy A56، الذي بدأ يحصل على إصدارات مبكرة من أندرويد 16، رغم عدم مشاركته في برنامج One UI التجريبي الذي يقتصر حاليًا على سلسلة Galaxy S25.

تحسينات دقيقة في التصميم بدلاً من تغييرات جذرية

لا يقدم One UI 8.0 تحديثًا بصريًا شاملاً كما فعل الإصدار السابق، بل يركز على تحسينات طفيفة مثل تحديث أنماط الأزرار في تطبيقات سامسونج لزيادة انسجام واجهة المستخدم. التحديث الجديد يحمل صقلًا للتجربة أكثر من كونه تحولًا كاملاً.

مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

بجانب تحسينات أندرويد 16، تقدم سامسونج بعض المزايا الحصرية في One UI 8.0 والتي ظهرت لأول مرة مع هواتف Galaxy S25، من بينها ميزة Now Brief، وهي مساعد ذكي يقترح إجراءات بناءً على أنماط استخدامك اليومية.

كما يدعم التحديث تسجيل الفيديو بتقنية log video لمحترفي التصوير.

إضافة إلى ذلك، تم تحديث متصفح Samsung Internet، وتحسين دعم العرض في Samsung DeX، وجعل مشاركة الملفات عبر Quick Share أكثر سلاسة.

جاهزية Galaxy A56 للتحديث في الولايات المتحدة

من المتوقع أن تحصل معظم هواتف سامسونج التي أُطلقت منذ عام 2023، بما في ذلك Galaxy A56، على واجهة One UI 8.0. وعلى الرغم من أن الهواتف الرائدة ستحصل على التحديث أولًا، يبدو أن الهواتف المتوسطة لن تنتظر كثيرًا هذه المرة.

ويؤكد اكتشاف البرنامج الثابت للهاتف أن سامسونج تعمل أيضًا على تطوير إصدار أمريكي من Galaxy A56، رغم أن الهاتف لم يُطرح بعد في الأسواق الأمريكية بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاقه عالميًا.

توقيت إستراتيجي للإطلاق

من المتوقع أن يُطرح Galaxy A56 في السوق الأمريكية بسعر يبلغ حوالي 499 دولارًا، مع مواصفات قوية تجعله خيارًا بارزًا في فئته.

وتشير التقارير إلى أن سامسونج تؤخر إطلاقه في أمريكا لتجنب التداخل مع هاتف Galaxy S24 FE، ما يعكس استراتيجية دقيقة في توقيت الإصدارات.

الخلاصة

تُظهر سامسونج التزامًا متجددًا بتحسين تجربة المستخدم عبر التحديثات السريعة، حتى للهواتف المتوسطة. ويبدو أن Galaxy A56 سيكون من أوائل الأجهزة غير الرائدة التي تتلقى واجهة One UI 8.0، مما يبشر بدفعة قوية لمنطقة الهواتف المتوسطة مع أندرويد 16.