بسعر منافس.. سامسونج تعلن عن موعد ومواصفات هاتف Galaxy Z Flip7

قد تُجري سامسونج نقلة نوعية في هواتفها القابلة للطي القادمة. فوفقًا لتقرير جديد، سيعمل هاتف Galaxy Z Flip7 حصريًا بمعالج Exynos 2500 الخاص بالشركة، وهو ما يُمثل تحولًا جذريًا عن اعتمادها المعتاد على معالجات Snapdragon من كوالكوم.

سامسونج إكسينوس 2500

من المقرر إطلاق هاتف Z Flip7 في 9 يوليو، وقد يصبح أول هاتف قابل للطي يعتمد شريحة Exynos 2500 من سامسونج بتقنية 3 نانومتر من الجيل التالي عالميًا. يتناقض هذا مع شائعة سابقة زعمت أن Z Flip7 سيستخدم الشريحة المصنعة محليًا فقط

على الجانب الآخر يعد معالج Exynos 2500 هو أول معالج من سامسونج يعمل بدقة 3 نانومتر، يهدف تحسين كفاءة الطاقة والتحكم الحراري.

كما يحتوي هاتف Z Flip7 على وحدة معالجة رسومية Xclipse 950 مما يوفر دعمًا لتتبع الأشعة وفيديو 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فيتميز بوحدة معالجة عصبية (NPU) بقوة 59 طنًا في الثانية.

سامسونج جالكسي زد فليب 7

سامسونج جالكسي زد فليب 7

أما عن قدرة الشحن فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بترقية طفيفة، من 4000 مللي أمبير/ساعة إلى 4300 مللي أمبير/ساعة.

أما على صعيد التصميم، فمن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy Z Flip 7 FE بشاشة خارجية أكبر تصل إلى 4 بوصات، إلى جانب بطارية بسعة قد تصل إلى حوالي 4300 مللي أمبير/ساعة، ما يمهد لتجربة استخدام أكثر كفاءة.

ومن المتوقع أن يحتفظ هاتف Z Flip7 بإعدادات كاميرته الخلفية المزدوجة بدقة 50 و12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

من المتوقع أن تكشف شركة سامسونج عن هاتف Galaxy Z Flip 7 FE القابل للطي خلال حدث Galaxy Unpacked في يوليو 2025، وتشير التسريبات إلى أن سعره قد يبدأ من حوالي 1000 يورو (نحو 96,000 روبية هندية أو 1150 دولار أمريكي)، مما يجعله أكثر اقتصادية من Z Flip 7 المتوقع بسعر 1099 دولار