بميزات رائدة .. سامسونج تستعد لحدث Galaxy Unpacked للكسف عن أجهزتها القابلة للطي

تستعد شركة سامسونج لإطلاقها الرئيسي القادم. ووفقًا لإعلان رسمي، ستستضيف الشركة حدث Galaxy Unpacked في 9 يوليو 2025. ومن المتوقع أن يشهد الحدث إطلاق هواتف ذكية قابلة للطي، وسماعات أذن لاسلكية حقيقية (TWS)، وساعات ذكية، وتحديثات برمجية جديدة. وقبل هذا الإطلاق العالمي، فتحت سامسونج باب الحجز المسبق لسلسلة هواتف Galaxy القادمة، مما يوفر للمشترين الأوائل مزايا مختارة.

من المقرر أن يُعقد حدث Galaxy Unpacked في بروكلين، نيويورك، في 9 يوليو ليعرض أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي - Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z Flip 7. قد يتميز Fold 7 بشاشة داخلية مقاس 8.2 بوصة وشاشة خارجية مقاس 6.5 بوصة ومعالج S napdragon 8 Elite لجهاز Galaxy وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يأتي Flip 7 مزودًا بشريحة Exynos 2500 وشاشة قابلة للطي مقاس 6.85 بوصة وشاشة خارجية مقاس 4 بوصات وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. قد يظهر أيضًا إصدار Flip 7 FE بسعر أقل إلى جانب ذلك.

ستأتي هذه الأجهزة مُثبّتة مسبقًا بواجهة One UI 8 المستندة إلى نظام أندرويد 16. وستُبرز ميزات مثل استخدان تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين عمر البطارية، قد تشمل الإصدارات الأخرى سماعات Galaxy Buds Core، ومجموعة Galaxy Watch 8، وGalaxy Watch Ultra.

ابتداءً من 24 يونيو، يمكن للعملاء حجز منتجات جالاكسي القادمة مسبقًا بدفع مبلغ قابل للاسترداد قدره 1999 روبية هندية. يوفر هذا العرض المبكر مزايا تصل قيمتها إلى 5999 روبية هندية، ويعد الحجز متاح عبر الموقع الرسمي لشركة سامسونج، وأمازون، وفليبكارت، ومتاجر مختارة.