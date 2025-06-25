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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تبدأ تطوير سلسلة Galaxy S26 وتسجيل أول الطرازات بقاعدة بيانات IMEI

Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Fold 7

مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي لهاتفي Galaxy Z Fold 7 وFlip 7، بدأت سامسونج بتحويل تركيزها نحو تطوير سلسلة Galaxy S26 المرتقبة. 

وقد تم رصد اثنين من طرازات هذه السلسلة الجديدة في قاعدة بيانات IMEI، ما يشير إلى أن عملية التطوير تسير وفق الجدول الزمني المتوقع.

تشمل الهواتف التي ظهرت في القاعدة Galaxy S26 Ultra وGalaxy S26 Edge.

 ويأتي طراز Galaxy S26 Edge برقم الطراز SM-S947U، في حين تم تسجيل نسختين من Galaxy S26 Ultra برمزي SM-S948U وSM-S948N، حيث يشير الحرف U إلى النسخة المخصصة للسوق الأمريكية، بينما يدل الحرف N على النسخة المخصصة لكوريا الجنوبية.

احتمال الاستغناء عن طراز Plus لصالح Edge

رصد نسخة Edge في هذه المرحلة المبكرة يعزز التكهنات السابقة التي أشارت إلى أن سامسونج قد تستغني عن إصدار Plus من السلسلة القادمة. 

ومع أن Galaxy S25 Edge لم يُطرح إلا قبل شهر واحد فقط، إلا أن البدء في تطوير خلفه بالفعل يعكس تغيرًا استراتيجيًا في سياسة سامسونج التسويقية.

ومع ذلك، ذكرت تقارير سابقة أن إطلاق Galaxy S26 Edge سيكون بديلًا فعليًا فقط في حال حقق S25 Edge أداءً جيدًا في السوق، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

 لذا، من السابق لأوانه تأكيد استبعاد نسخة Plus، ومن المحتمل أن تبقى في الخطة، مع تقديم إصدار Edge بشكل مبكر.

المعالج والذكاء الاصطناعي في Galaxy S26

تشير التسريبات إلى أن سلسلة Galaxy S26 ستعمل إما بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 أو معالج Exynos 2600 من سامسونج، حسب السوق المستهدف.

 وكانت تقارير سابقة قد توقعت أن يتم الكشف عن السلسلة في وقت مبكر هذا العام، إلا أن ظهورها مؤخرًا فقط في قاعدة IMEI لا يدعم هذا الاحتمال.

 خاصة وأن Galaxy S25 Ultra تم رصده في قاعدة البيانات نفسها في أوائل يونيو من العام الماضي.

مواصفات مرتقبة وتحسينات في الأداء

حتى الآن، لا يبدو أن سامسونج تنوي إجراء تغييرات جذرية على تصميم هواتفها الرائدة القادمة. من بين الشائعات الإيجابية أن جميع الطرازات قد تأتي بسعة RAM تبلغ 16 جيجابايت.

 كما يُحتمل أن تتضمن الهواتف دعمًا لمزايا الذكاء الاصطناعي عبر منصة Perplexity AI.

من المتوقع أن يحتفظ Galaxy S26 Ultra ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، ولكن قد يشهد الاستغناء عن منفذ قلم S Pen. 

أما الطراز الأساسي من السلسلة، فمن المرجح أن يعتمد على مستشعر ISOCELL GN الجديد من سامسونج لتحسين أداء الكاميرا.

Galaxy Z Fold 7 Galaxy S26 Flip 7

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