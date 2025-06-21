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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منافس Galaxy Z Fold 7.. هونر Magic V5 يثبت أن النحافة عنوان المستقبل

Magic V5
Magic V5
احمد الشريف

كشفت شركة هونر الصينية عن أول لمحة رسمية لهاتفها القابل للطي الجديد Magic V5، والذي من المقرر إطلاقه رسميًا في 2 يوليو. 

ويبدو أن الهاتف مصمم لاستعادة لقب "أنحف هاتف قابل للطي في العالم"، الذي كانت هونر قد فقدته سابقًا لصالح Oppo Find N5.

 وفقًا للتسريبات، فإن Magic V5 سيكون أنحف من منافسه الذي يبلغ سُمكه 8.9 ملم عند الطي و4.2 ملم عند الفتح.

التصميم العام للجهاز يظهر بجسم شديد النحافة ولون لافت يُرجح أن يكون اللون الذهبي الحريري (Silk Gold)، وهو خيار جديد ينضم إلى الألوان السابقة لهاتف Magic V3، التي شملت، الأسود المخملي، الأبيض الثلجي، والأخضر القطبي.

 كما يُلاحظ في الإعلان التشويقي وجود نتوء كاميرا كبير في الخلف، ويُشاع أنه سيضم مستشعرًا بدقة 200 ميجابيكسل من نوع periscope telephoto.

صراع متجدد على الأناقة والبطارية

المنافسة بين الشركات الصينية على لقب "أنحف هاتف قابل للطي" باتت تقليدًا سنويًا، حيث تتبادل هونر وأوبو الصدارة. ولكن هذا العام، سامسونج تدخل السباق أيضًا بنسخة Galaxy Z Fold 7، التي يُقال إنها ستكون أنحف إصداراتها حتى الآن (أقل من 9 ملم)، لكنها قد لا تصل إلى مستوى هونر من حيث النحافة.

أما vivo فهي تستعد للكشف عن X Fold 5 الأسبوع المقبل، مع تصميم أكثر نحافة وبطارية أكبر من هاتفها السابق ومن هاتف سامسونج المنتظر. 

وبحسب التسريبات، فإن سامسونج ستواصل استخدام بطارية سعتها 4400 مللي أمبير في Fold 7، في حين أن هونر وفيفو ستتجهان إلى بطاريات تفوق 6000 مللي أمبير.

المواصفات المتوقعة لـ Magic V5، معالج Qualcomm Snapdragon 8 Eliteو 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية أو أكثر و بطارية بسعة 6100 مللي أمبيرو كاميرا تلي فوتو بيريسكوب بدقة 200 ميجابيكسل ويدعم الهاتف الرسائل عبر الأقمار الصناعية ويأتي الهاتفف مجموعة واسعة من ميزات الذكاء الاصطناعي.

حرب الألوان والتصميم

يبدو أن هونر تراهن هذا العام على عامل التصميم بقوة، ليس فقط من ناحية النحافة بل أيضًا من حيث الألوان الجذابة التي تمنح الهاتف لمسة من الفخامة. في المقابل، تشير التسريبات إلى أن Galaxy Z Fold 7 سيأتي بألوان "هادئة" وتقليدية.

ختامًا، تشهد سوق الهواتف القابلة للطي منافسة مشتعلة في عام 2025، حيث تتسابق الشركات على تقديم أجهزة أنحف، ببطاريات أكبر وتقنيات تصوير متقدمة.

 ومع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي لـ Magic V5، يبدو أن هونر تستعد لتقديم هاتف قد يغير قواعد اللعبة في فئة الهواتف القابلة للطي من جديد.

هونر Magic V5 Oppo Find N5

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