بسرعة شحن طلقة .. طرحHonor Magic V5 أفضل هاتف لشركة هونر| صور

ظهر هاتف Honor Magic V5، والمتوقع إطلاقه بحلول نهاية شهر يونيو ويدعم هاتف Honor Magic V5 الشحن السريع بقدرة 80 واط، ومن المتوقع إطلاقه الوشيك في الصين.

مواصفات هاتف Magic V3

على الجانب الآخر يأتي هاتف Magic V3 مزود ببطارية من السيليكون والكربون وبسعة 5,150 مللي أمبير/ساعة.

أما عن ميزات الشحن فمن المتوقع أن يأتي هاتف Magic V5 القادم ببطارية بسعة 6,100 مللي أمبير/ساعة ومع شريحة أكثر كفاءة، من المتوقع أن يطيل هذا عمر البطارية ويقلل من وقت توقف الشحن.

هاتف Honor Magic V5

أما عن سمك الهاتف فمن المتوقع أن يقل سمكه عن 9 مم عند إغلاقه ولذلك يعد هاتف Oppo Find N5، وهو أنحف هاتف قابل للطي حاليًا، إذ يبلغ سمكه حوالي 8.9 مم.

ميزات هاتف Honor Magic V5

على الجانب الآخر وفقًا لتقارير أخرى، من المرجح أن يأتي هاتف Honor Magic V5 بشاشة عرض خارجية من نوع LTPO OLED بقياس 6.45 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى شاشة داخلية قابلة للطي بقياس 8 بوصات بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز.

وقد يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بميزة تثبيت الصورة البصري (OIS)، بالإضافة إلى مستشعر كبير للغاية وعدسة مقربة بدقة 200 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يأتي الهاتف مزودًا بميزات أخرى، مثل دعم الشحن اللاسلكي، وخاصية الرسائل عبر الأقمار الصناعية، ومقاومة الماء بمعيار IPX8، وماسح بصمات الأصابع الجانبي.