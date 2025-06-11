هونر تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي Magic V5 بلون ذهبي جديد وتصميم فائق النحافة

تستعد شركة هونر للكشف عن هاتفها القابل للطي الجديد Magic V5 خلال هذا الشهر، وتشير تسريبات جديدة على منصة Weibo، إلى أن الهاتف سيأتي بأربعة خيارات لونية مثل الأسود المخملي، الأبيض الثلجي، الأخضر التندرا، بالإضافة إلى لون جديد كليًا وهو "الذهبي الحريري" (Silk Gold).

الألوان الثلاثة الأولى كانت متوفرة في إصدار العام الماضي Magic V3، إلا أن اللون الذهبي الجديد يبدو كخطوة من هونر لإضفاء طابع فاخر على الهاتف في سوق يشهد منافسة شرسة بين الأجهزة القابلة للطي.

ورغم أن اللون لا يحسم نجاح الهاتف، إلا أنه يلعب دورًا مهمًا في تمييزه بصريًا وسط أجهزة متشابهة في الشكل والتصميم.

تصميم فائق النحافة وتحسينات متوقعة في البطارية

وفقًا للتقارير الأولية، ستتجاوز هونر التسمية "V4" لتنتقل مباشرة إلى "Magic V5"، ومن المتوقع أن يكون الهاتف من أنحف الأجهزة القابلة للطي في السوق، حيث يُشاع أن سُمكه عند الطي سيكون أقل من 9 ملم أي أنحف بقليل من هاتف Oppo Find N5 الذي يبلغ سُمكه 8.93 ملم عند الطي.

وكان هاتف Magic V3 قد تميز ببطارية بسعة 5150 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي، ما يعني أن إصدار هذا العام قد يشهد تحسينات إضافية دون التضحية بالنحافة أو الأداء.

منافسة مباشرة مع Galaxy Z Fold 7 من سامسونج

تأتي عملية إطلاق Magic V5 في توقيت حساس، حيث تتزامن مع الإعلان المرتقب عن هاتف Galaxy Z Fold 7 من سامسونغ خلال يوليو الجاري. وتشير التسريبات إلى أن Fold 7 سيشهد تحسينات داخلية طفيفة مع تغييرات محدودة في التصميم، دون مؤشرات واضحة على ألوان جديدة أو تحديثات جريئة في الشكل الخارجي.

هنا قد تكسب هونر أفضلية شكلية من خلال اللون الذهبي الجديد، ولو على صعيد الانطباع الأول. وبينما تظل سامسونج في صدارة سوق الأجهزة القابلة للطي عالميًا، تواصل هونر تقدمها بخطى ثابتة، لا سيما في فئة الهواتف فائقة النحافة.

تصميم أنحف وبطارية أكبر ورؤية جديدة

ما إذا كان هاتف Magic V5 سينافس من حيث الأداء يبقى محل ترقب، إلا أن التصميم النحيف، والبطارية الأكبر، والمظهر المتجدد تشير إلى أن هونر تسعى بجدية لدفع سلسلة هواتفها القابلة للطي إلى الأمام، سواء على مستوى الشكل أو الوظائف.

ومن المتوقع الكشف الرسمي عن الجهاز خلال الأسابيع القليلة المقبلة.